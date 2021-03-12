11 марта фонды по расширению доступа к финансовым услугам Triodos Fair Share и Triodos Microfinance, управляемые компанией Triodos Investment Management B. V., подписали соглашение с банком «Ипак Йули» о предоставлении кредитных средств на сумму 10 млн евро в эквиваленте узбекских сумов.

Средства от инвестиционной компании будут направлены на поддержку субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, которым требуется финансовое стимулирование после воздействия пандемии. Кроме того, долгосрочные кредиты, выделяемые на финансирование проектов в области МСБ, предоставят возможность клиентам банка повысить экспортный потенциал и создать новые рабочие места.

Сотрудничество банка «Ипак Йули» с инвестиционной компанией Triodos Investment Management началось в 2015 году с предоставления синдицированной кредитной линии на сумму 38 млн долларов США совместно с FMO (Нидерландский банк развития) и DEG (Немецкий банк развития).

В 2019 году банк получил субординированный долг в размере 3 млн евро и кредитную линию в размере 9 млн евро. Кроме того, в августе 2020 года Triodos Microfinance Fund, которой управляет компания Triodos Investment Management, стала миноритарным акционером банка.

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