В ночь с 11 на 12 марта примерно в 03:35 сотрудники ГУВД Ташкента получили информацию о том, что в махалле «Чакар» Шайхантахурского района на опоре моста, проходящего над транспортным тоннелем, находится неизвестная женщина. Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе управления, 21-летняя девушка предположительно планировала «подвергнуть свою жизнь опасности».

На место прибыли инспектор профилактики УКД ОВД Шайхантахурского района и сотрудники патрульно-постовой службы ГУВД Ташкента. Судя по видеозаписи, они спустили её со стены, разделяющей направления движения, и привезли в отдел внутренних дел №3 УКД ОВД Шайхантахурского района для оказания помощи.

21-летней уроженке Ташкентской области оказали психологическую помощь. Она призналась, что «столкнулась с трудностями, которые подталкивали к отчаянному шагу», отметили в ГУВД.

Сотрудники связались с матерью девушки и сообщили о произошедшем. Сейчас она находится рядом с дочерью.