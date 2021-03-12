Весна в разгаре — это пора обновления и ярких решений. Скидки к Международному женскому дню отгремели. Пришло время к Наврузу дарить подарки от Golden House.

Большим подарком от Golden House стал старт продаж еще одного дома комфорт-класса в ЖК Greenwich. Квартиры здесь сдаются с готовым ремонтом и шикарной кухней в подарок.





Почему стоит успеть приобрести жилье именно здесь?

Британский квартал Greenwich — это жилой комплекс повышенной комфортности недалеко от центра города. Выполнен он в оригинальной архитектурной стилистике. Квартиры здесь особенные — с шикарными панорамными окнами, стилизованным балконом.





Территория ЖК находится под охраной, располагает собственной парковкой и детскими площадками. Дома выполнены из кирпича, что делает их востребованными. В таких квартирах прохладно летом и тепло зимой.





Комплекс предлагает два варианта покупки жилья — «бизнес» и «комфорт». Квартиры класса «комфорт» были раскуплены очень быстро. В этой связи девелопер решил выпустить еще один дом такого класса. Квартиры бизнес-класса сдаются без ремонта. А это значит, что можно полностью проявить фантазию. При этом разнообразные варианты планировок помогут сразу выбрать подходящее жилье.





Во время снегопада Greenwich выглядит, как будто из любимых рождественских фильмов. В офисе продаж расположены шоурумы, которые дают эффект присутствия. Можно воочию представить, как будет выглядеть жизнь здесь.





В период весенних скидок можно выгодно приобрести квартиру с понравившейся планировкой и готовым ремонтом в доме комфорт-класса. Скоро будет сдана первая линия в ЖК Greenwich. Первые жильцы британского квартала начнут обживать квартиры.

Пока другие уже начинают жить в домах будущего, стоит воспользоваться возможностью внимательно изучить предложения рынка недвижимости. Новостроек сейчас очень много, а цены зачастую гораздо ниже, чем принято считать. В честь Навруза всех покупателей недвижимости в Golden House ждут приятнейшие скидки и бонусы. Поэтому стоит обратиться в офисы продаж.

Офис продаж Greenwich: Мирабадский р-н, пересечение улиц Янгизамон и Сайхун.

Ориентир: парк культуры и отдыха имени Фурката.

Центральный офис продаж Golden House: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осиё, д. 3.

Ориентир: ЖК «Новомосковская».

Call-центр: (+998) 78−150−11−11

Сайт: greenwich.uz

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