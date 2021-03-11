Агентство по делам молодёжи и Организация содействия обороне «Ватанпарвар» подписали меморандум по бесплатному обучению в автошколах молодых людей из нуждающихся семей, сообщает «Халк сузи».

В рамках благотворительной акции 56 молодых людей из «молодёжной тетради» (по 4 из каждого региона Узбекистана) получили сертификаты на бесплатное обучение в автошколах «Ватанпарвар».

Как уточнили «Газете.uz» в организации «Ватанпарар», с 1 апреля молодые люди из нуждающихся семей, включённых в «железную» и «молодёжную» тетради, также смогут бесплатно обучаться в автошколах «Ватанпарвар» для получения прав категорий B и C.

Организация в этом вопросе будет сотрудничать с Министерством занятости и трудовых отношений и его региональными управлениями, которые будут направлять людей, включенных в «тетради», в автошколы. Кроме того, бесплатно обучиться на права также смогут женщины из «женской тетради».

В августе «Ватанпарвар» запустит бесплатные курсы по оказанию технических услуг (слесарь, сварщик и другие), в декабре — пять региональных учебных центров для обучения водителей спецтранспорта.

В Агентстве по делам молодёжи отметили, что эта инициатива позволит обеспечить занятость молодёжи через трудоустройство на автобазах и в автобусных парках.