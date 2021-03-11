Люди настолько привыкли искать информацию в интернете, что даже решают брать зонтик или нет, посмотрев прогноз погоды на смартфоне, а не выглянув в окно. Современные поисковики поражают своими объемами информации. Даже слоган одного из них звучит так: «Найдется все».

Но бывают случаи, когда даже и они бессильны. Тогда настоящей палочкой-выручалочкой станет круглосуточная справочная 1009 от UZTELECOM.

В ее базе данных найдутся актуальные ответы на любой вопрос по таким нужным направлениям, как:

телефоны и адреса организаций;

телефоны частных лиц по точному адресу и фамилии;

репертуары театров, кинотеатров, концертов, выставок;

курсы валют на текущий или прошедший период;

международные и междугородние телефонные коды;

тарифы на коммунальные услуги, почтовые индексы городов Узбекистана и России;

расстояние между городами Узбекистана, лексическое значение слов и многое другое.

Услуга предоставляется платно — 600 сумов для абонентов UZTELECOM. Стоимость для абонентов других операторов устанавливается самостоятельно. За один звонок предоставляется до двух справок.

UZTELECOM взял все актуальное из мира цифровых технологий, добавил живое общение с оператором и создал круглосуточную справочную 1009.

Подробная информация доступна по ссылке.

«UZTELECOM — национальный оператор».

Круглосуточная справочная: 1009.

Facebook: fb.com/uztelecom

Техподдержка: fb.com/groups/tshtt.uz

Instagram: @uztelecomuz

Telegram: t.me/uztelecomuz

На правах рекламы.