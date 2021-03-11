Люди настолько привыкли искать информацию в интернете, что даже решают брать зонтик или нет, посмотрев прогноз погоды на смартфоне, а не выглянув в окно. Современные поисковики поражают своими объемами информации. Даже слоган одного из них звучит так: «Найдется все».
Но бывают случаи, когда даже и они бессильны. Тогда настоящей палочкой-выручалочкой станет круглосуточная справочная 1009 от UZTELECOM.
В ее базе данных найдутся актуальные ответы на любой вопрос по таким нужным направлениям, как:
- телефоны и адреса организаций;
- телефоны частных лиц по точному адресу и фамилии;
- репертуары театров, кинотеатров, концертов, выставок;
- курсы валют на текущий или прошедший период;
- международные и междугородние телефонные коды;
- тарифы на коммунальные услуги, почтовые индексы городов Узбекистана и России;
- расстояние между городами Узбекистана, лексическое значение слов и многое другое.
Услуга предоставляется платно — 600 сумов для абонентов UZTELECOM. Стоимость для абонентов других операторов устанавливается самостоятельно. За один звонок предоставляется до двух справок.
UZTELECOM взял все актуальное из мира цифровых технологий, добавил живое общение с оператором и создал круглосуточную справочную 1009.
Подробная информация доступна по ссылке.
«UZTELECOM — национальный оператор».
Круглосуточная справочная: 1009.
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