Незаконный оборот «Тропикамида» пресечён в ходе оперативного мероприятия управления Государственного таможенного комитета по Ташкентской области, сообщила пресс-служба ГТК Узбекистана.

На территории Ахангаранского района в Lacetti, за рулём которого был гражданин Б. А., таможенники обнаружили 900 упаковок препарата «Тропикамид» на общую сумму 108 млн сумов. Товаросопроводительные или разрешительные документы на товар у водителя отсутствовали.

По факту правонарушения продолжается таможенная проверка и следственные действия.

Напомним, Кабинет министров в сентябре 2019 года утвердил перечень сильнодействующих лекарств. В него вошли, в частности, залеплон, прегабалин и тропикамид, получившие распространение как «аптечные наркотики».