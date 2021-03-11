Министерство юстиции выставило на обсуждение проект указа президента «О коренном совершенствовании роли института договора в социально-экономических отношениях».

По данным Минюста, уровень развития договорно-правовых отношений не отвечает современным требованиям, существуют ряд факторов, препятствующих развитию данной отрасли. В том числе:

наблюдается увеличение случаев несоблюдения договорной дисциплины, неисполнения обязательств, заключения сделок лишь для вида и притворных сделок с целью получения недобросовестной выгоды;

ограничение подзаконными актами осуществление положений, закрепленных в Гражданском кодексе;

недостаточно сформирована культура заключения договоров среди населения, в том числе с использованием информационных систем, и исполнения вытекающих из них обязательств;

в недостаточной степени исполняются обязательства, установленные условиями договоров, заключенных в сфере энергоснабжения и других коммунальных сферах;

не установлены отдельные условия и требования по заключению и внесению изменений в заключаемые в сфере государственных закупок договоров, исходя из специфики данной отрасли;

подзаконными актами определяются условия договора, которые должны устанавливаться по усмотрению сторон договора.

Проектом документа указывается, что при заключении, изменении и прекращении гражданско-правовых договоров и исполнении обязательств применять принцип «Pacta sunt servanda» (договоры должны соблюдаться), стороны договора должны обеспечить добросовестное исполнение на должном уровне принятых ими обязательств в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.

Кроме того, не допускается незаконное вмешательство государственных органов, в том числе правоохранительных органов и их должностных лиц, в договорно-правовые отношения граждан и юридических лиц. Государство и органы, участвующие от его имени, не имеют никаких преимуществ или привилегий при вступлении в договорно-правовые отношения с гражданами или юридическими лицами, следует из проекта указа президента.

С 1 мая 2021 года предлагается отменить:

запрет, установленный банкам на прием платежей за счет третьих лиц за поставленную продукцию (работ, услуг); требование по определению в договорах на поставку товаров (работ, услуг), заключаемых хозяйствующими субъектами, имеющими долю государства в уставном капитале 50 и более процентов, предоплаты в размере 15%; обязательное условие по обязательному определению аванса в договорах, заключаемых между производителями сельскохозяйственной и животноводческой продукции и заготовительными организациями; порядок истребования нотариусами информации о наличии либо отсутствии задолженности за коммунальные услуги при удостоверении договоров.

При этом, предусмотренные в последних двух пунктах предварительная оплата и аванс, а также их размеры планируется определять в условиях договора по соглашению сторон.

Кроме того, физическим лицам могут разрешить предоставлять и погашать займы в иностранной валюте путем нотариального удостоверения договоров займа.

Более того, предлагается установить порядок, в соответствии с которым:

а) выставление имущества на электронных онлайн-аукционах по реализации имущества при исполнении судебных актов и актов иных органов осуществляется свободным от всех задолженностей и запретов с данного имущества. При этом, обязанность по уплате задолженности по имуществу, проданному на аукционе, остается за его прежним владельцем-должником, а имущество передается победителю аукциона свободным от задолженностей и запретов.

При непринятии имущества победителем аукциона заклад должен быть возвращен в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления победителем аукциона в случае, если:

проданный на аукционе товар не соответствует общим характеристикам лота;

имущество перешло в собственность третьим лицам до того, как оно было продано на аукционе и данный случай выявлен после окончания аукциона;

будет установлено, что имущество, проданное на аукционе, находится в залоге по иным обязательствам;

б) в случае прекращения заключенных биржевых сделок по взаимному согласию продавца и покупателя с/без уплаты штрафа клиринговая палата биржи расследует наличие случаев недобросовестной конкуренции и сговора и, в случае выявления указанных признаков незамедлительно уведомляет об этом антимонопольный орган.

В случае неисполнения обязательств по оплате, доставке или выбору биржевых товаров по заключенной биржевой сделке, биржевая сделка прекращается клиринговой палатой, а в случае возникновения спора — решением арбитражной комиссии биржи или решением суда.

Документом предлагается установить, что банк или иное кредитное учреждение снимает средства с банковского счета на основании распоряжения клиента. Снятие денежных средств, находящихся на счете без распоряжения клиента, допускается только на основании решения суда или в случаях, предусмотренных в договоре между банком и клиентом.

Исчерпывающий перечень оснований снятия денежных средств со счета без распоряжения клиента в обязательном порядке должен быть предусмотрен договором, заключаемым между банком и клиентом.

Предлагается порядок, в соответствии с которым при недостаточности денежных средств на счете клиента для удовлетворения всех предъявленных к нему требований, списание денежных средств осуществляется в первую очередь для выплаты заработной платы, алиментов, возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, а по остальным требованиям по очередности поступления платежных (исполнительных) документов. При ликвидации юридического лица удовлетворение требований кредиторов производится в порядке очередности, предусмотренном законом.





Планируется отменить практику принятия органами исполнительной власти всех уровней решений по оптимизации земельных участков, предоставленных для функционирования фермерских хозяйств и иных сельскохозяйственных предприятий.

Внесение изменений в существенные условия договора о государственных закупках планируется не допускать, за исключением следующих случаев:

при уменьшении объема государственных закупок с учетом фактического объема расходов заказчика;

при увеличении цены за товары, работы, услуги до 10% от первоначальной договорной цены;

при улучшении качества предмета государственной закупки, при условии, что такое улучшение не приведет к увеличению цены, указанной в договоре;

при согласовании изменения цены в договоре в сторону уменьшения (без изменения количества (объема) и качества товаров, работ, услуг), в том числе в случаях колебания цены товара на рынке;

и других.

При госзакупках подрядчику могут разрешить заключать договора субподряда на выполнение не более двух третей от общего объема работ (цены подряда), указанного в договоре о госзакупках.

Хозяйствующие субъекты в обязательном порядке должны будут устанавливать дополнительные антикоррупционные оговорки в договорах, связанных с госзакупками, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности (их планируется разработать до 1 июня 2021 года). Иначе другая сторона вправе приостановить, расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков.

Согласно проекту документа, заключение договоров с потребителями в сфере коммунальных услуг, энергоснабжения, услуг связи, пассажирских и грузовых перевозок и в других социально значимых сферах, разрабатываемых субъектами естественной монополии, осуществляется после согласования с государственным антимонопольным органом.

До 1 июня 2021 года будет поручено провести анализ публичных договоров, разработанных субъектами естественных монополий, на предмет соблюдения прав потребителей, соответствия принципам равноправия сторон и внести в Кабинет министров предложения по разработке типовых договоров.

Предлагается порядок, в соответствии с которым до заключения инвестиционного соглашения с правительством Узбекистана:

по проекту инвестиционного соглашения получается заключение Антимонопольного комитета;

проект инвестиционного соглашения вносится в правительство на рассмотрение только при наличии положительных заключений органов государственного управления по финансово-экономической оценке, дополнительных гарантий и мер поддержки и правовой экспертизы.

Также ожидается, что будет внедрена практика заключения следующих видов договоров только в электронной форме с использованием информационных систем:

Министерству высшего и среднего специального образования совместно с высшими учебными заведениями начиная с 2021/2022 учебного года договоров обучения по специальностям бакалавриата и магистратуры;

Министерству сельского хозяйства совместно с органами исполнительной властью на местах начиная с 2021 года договоров контрактации с фермерскими хозяйствами.

При выдаче сертификатов ключей электронных цифровых подписей иностранных государств в соответствии с требованиями законодательства этих стран они признаются на территории Узбекистана в следующих случаях:

когда случаи взаимного признания сертификатов ключей электронных цифровых подписей определены в международных договорах Узбекистана;

при прохождении аккредитации в Министерстве информационных технологий и коммуникаций центров регистрации ключей электронных цифровых подписей иностранных государств.

Предлагается разработать законопроект об отмене административной ответственности за просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженности, а также за нарушение договорной дисциплины.

Принять участие в обсуждении проекта можно до 25 марта.