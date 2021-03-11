Весной Assalom Sohil представит вторую линию. Этот жилой комплекс уже зарекомендовал себя в качестве выгодного проекта. Помимо комфорта, стиля, экологичности и безопасности, комплекс является доступным по цене.

Жилой комплекс можно отнести к понятию «город в городе». Это вовсе не означает изолированность от остального города. Проживание в этом комплексе может стать личным уютным миром.





На территории Assalom Sohil будет собственный детский сад и даже торговый центр. Теперь за развлечениями и покупками не придется ехать.

Преимуществ у ЖК множество. Первое — это комфорт и экологичность. Не зря sohil переводится как «пляж»: часть домов выходит на живописную набережную канала.





Вокруг будет разбита парковая зона. Здесь будут установлены беседки, скамейки, детские площадки. Также здесь будут обустроены беговые и велосипедные дорожки, зоны для воркаута. Отличное место, чтобы отрешиться от городской суеты. Можно будет посвятить время своему здоровью или общению с детьми.





Второй важный для покупателей плюс — все квартиры в Assalom Sohil сдаются с готовым ремонтом. Здесь уже проведены все черновые работы. В квартирах установлены входные и межкомнатные двери, настелены полы, подготовлена сантехника и разведена электропроводка. Остается только продумать дизайн интерьера и можно переезжать.

Третье преимущество — расположение ЖК Assalom Sohil. Район находится недалеко от центра. Здесь хорошо развита социальная и транспортная инфраструктура.

В непосредственной близости — мечеть им. И. Каримова. Рядом расположен один из старейших базаров Ташкента, супермаркеты, кафе и рестораны. Недалеко находятся детская школа музыки и искусств, парк им. Фурката с ледовым катком и аквапарком.

Четвертый аргумент в пользу Assalom Sohil — выгодные предложения. Жилье можно приобрести по демократичным ценам. Кроме того, купить квартиру можно в рассрочку или по ипотеке.

Golden House часто предлагает клиентам приятные скидки на квартиры. Это значит, что сейчас можно выгодно приобрести апартаменты в этом комплексе.

Компания Golden House проводит акцию «Ассалом, весна!». Она подразумевает продажу ограниченного количества квартир по особой цене.

В честь весенних праздников прекрасным подарком может стать кухонный гарнитур. Его стоимость — более 18 млн сумов. Так, девизом Assalom Sohil можно назвать не только «Заходи и живи!», но и «Заходи и готовь!». Покупатели смогут оценить эргономичность кухонного гарнитура, его бесшумность, безопасность и удобство в использовании.





Весна — пора обновления. Стоит воспользоваться выгодными предложениями от Golden House и приобрести квартиру мечты.

Узнать подробную информацию об акции можно по телефону: (+998) 78−150−11−11.

Сайт: assalomsohil.gh.uz

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