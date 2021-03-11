Компания Bizning Uylar Development предлагает коммерческие помещения в крупной торгово-досуговой зоне под открытым небом — торговом квартале Alfraganus. Можно стать владельцем высокодоходного арендного бизнеса или собственной торгово-развлекательной точки на гибких условиях рассрочки сроком до двух лет.
На территории в 110 тысяч кв. м предпринимателям будут представлены свыше 500 коммерческих помещений. Оригинальная архитектура проекта, многочисленные секторы и аллеи, а также 15 видов фасада помогут компании подчеркнуть свою индивидуальность и повысить лояльность будущих клиентов.
Высокие потолки в 6 м дают возможность сделать двухуровневое пространство и вдвое увеличить полезную площадь. Отдельные помещения будут оборудованы открытыми террасами.
Многочисленные типы фасадного оформления и панорамное витринное остекление привлекают внимание и являются инструментом продаж.
Концепция торгового квартала включает в себя большое количество общественных зон и пространство для приятного времяпровождения на открытом воздухе. Обширный круговой паркинг, удобный доступ на территорию квартала, прогулочные аллеи, живописный зеленый ландшафт, арт-объекты, фонтаны, скамейки и беседки — все это и многое другое ждет посетителей Alfraganus.
На старте продаж можно стать владельцем высокодоходной недвижимости на выгодных условиях.
Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.
Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.
Сайт: alfraganus.com
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Instagram: @alfraganus.uz
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