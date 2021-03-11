Ежегодно в Узбекистане строятся десятки современных жилых и коммерческих зданий. Их внешний вид отличается самобытностью и сложностью композиционных решений. Стремительно меняются тенденции не только в формах фасадов, но и в интерьере помещений.

Устаревшие формы типовой застройки уходят в прошлое, а на смену им приходит популярный хай-тек, модерн и лофт. Теперь каждая функциональная деталь в доме становится элементом декора. Чтобы дизайн интерьера выглядел органично, важно продумать каждую деталь — от дверных ручек до радиаторов отопления.

Дизайнерские радиаторы — новое веяние в оформлении интерьера. Стандартные и однотипные батареи часто не вписываются в современный дизайн и постепенно теряют свою актуальность, уступая место стильным дизайнерским моделям. Они отличаются нестандартными формами, широкой цветовой палитрой и придают помещению больше индивидуальности.

Дизайнерские радиаторы Caliente от отечественного производителя AKFA — стильное и функциональное решение для обогрева дома. Секционные алюминиевые радиаторы Caliente — новая разработка в области отопления на рынке Узбекистана. Радиаторы отличаются особенным аэродинамическим дизайном и стильной цветовой гаммой — от классического белого до элегантного черного.





Дизайнерские радиаторы Caliente — это не только красиво, но и практично. Теплоотдача одной секции доходит до 200 Вт благодаря высокой теплопроводности алюминия, из которого он изготовлен. Это почти в два раза больше, чем теплоотдача чугунных батарей. Такая мощность позволяет даже во время сильных морозов прогреть воздух в квартире до 18−22 градусов.

Радиатор премиум-класса также может похвастаться антикоррозийным покрытием и улучшенными конвекционными свойствами. Качество и надежность радиаторов подтверждаются фирменной гарантией на 10 лет.

Современные дизайнерские радиаторы AKFA — это больше, чем традиционные отопительные приборы. Теперь это дополнительная стильная деталь интерьера, которая гармонично сочетает в себе функциональность и эстетику.

Подробную информацию о радиаторах AKFA Comfort можно получить на сайте компании и в едином контактном центре: (+998) 71−203−00−00.

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