Роскомнадзор 10 марта объявил о том, что начал снижать скорость работы сервиса микроблогов Twitter для пользователей из России, сообщила Meduza.

Ведомство объяснило это решение тем, что соцсеть не удаляет противоправный контент — «склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств».

В Роскомнадзоре заявили, что с 2017 года получили 28 тысяч жалоб, и 3168 материалов до сих пор остаются доступными. Замглавы ведомства Вадим Субботин подчеркнул, что замедлять будут только фото- и видеоконтент, а передача текстовых сообщений ограничиваться не будет. При этом он предупредил, что Роскомнадзор располагает всеми основаниями для полной блокировки соцсети.

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Через несколько часов перестали открываться главные государственные сайты России: Кремля, правительства, Госдумы и Совета Федерации, Минэкономразвития, Минпромторга, Следственного комитета, а также самого Роскомнадзора.

Правительство заявило, что сбой не связан с ограничением скорости работы Twitter. Министерство цифрового развития пояснило, что дело в неполадках в работе оборудования компании «Ростелеком», предоставляющей государственным сайтам услуги хостинга. Такое же объяснение дали в Роскомнадзоре.

В самом «Ростелекоме» подтвердили факт «сбоя в работе оборудования», пообещав вскоре его устранить. «К сожалению, в настоящее время зафиксирована глобальная авария», — сообщила компания. Частные пользователи услуг провайдера жаловались, что вообще не могут выйти в интернет. К 17:15 по ташкентскому времени компания заявила, что работоспособность ее сети восстановлена, а сайты госорганов доступны, сообщило РИА Новости.

Позднее начались сбои в работе крупных коммерческих сайтов. Сначала о сбое сообщила платёжная система Qiwi. Там сразу же подчеркнули, что он «не связан с действиями Роскомнадзора». Затем пользователи стали жаловаться на невозможность зайти на «Яндекс», Google, YouTube, сайт МТС. В «Яндексе» отрицают сбои в работе, заявляя, что все сервисы «работают штатно».

В 2018 году Роскомнадзор пытался ограничить доступ к Telegram. Ведомство заблокировало несколько миллионов IP-адресов крупных хостинг-провайдеров, которые Telegram использовал для обхода блокировки. Из-за этого произошли сбои в работе сотен сайтов, их владельцы понесли крупные убытки. Вскоре Роскомнадзор отказался от метода массовой блокировки, пообещав закрыть доступ к мессенджеру другими способами, но в итоге сделать этого так и не удалось. В июне 2020 года Роскомнадзор объявил, что прекращает попытки заблокировать Telegram.