Сотрудники ОВД Зарбдарского района Джизакской области задержали работника районного подразделения экологии и охраны окружающей среды при получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба УВД области.

Житель посёлка «Тумор» Дангаринского района Ферганской области А. А. обратился в ОВД Зарбдарского района, где он срубил несколько деревьев на территории посёлка «Тошкесган». Он сообщил, что у него требуют взятку в размере 2 млн сумов за сокрытие факта вырубки сотрудники системы экологии района С. Т. и М. О.