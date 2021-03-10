Сотрудники ОВД Зарбдарского района Джизакской области задержали работника районного подразделения экологии и охраны окружающей среды при получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба УВД области.
Житель посёлка «Тумор» Дангаринского района Ферганской области А. А. обратился в ОВД Зарбдарского района, где он срубил несколько деревьев на территории посёлка «Тошкесган». Он сообщил, что у него требуют взятку в размере 2 млн сумов за сокрытие факта вырубки сотрудники системы экологии района С. Т. и М. О.
В ходе оперативного мероприятия при получении половины суммы,
Eternal
Ну, во первых, это не удивляет, у нас всё за взятку делают. Удивляет маленькая сумма взятки, тому кто спилил деревья по моему щас гораздо больший штраф впаяют, похоже там просто дело принципа.
Leonid Matveev
А сам этот житель ни в чем не подозревается?
Татьяна
А, помоему подстава. Судя по тому, что размер штрафа куда больше чем 2 млн. Эколог жадный до денег оказался и поддался на провокацию.