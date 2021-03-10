Правительство Узбекистана издало постановление об усовершенствовании порядка прохождения обязательного технического осмотра транспортных средств, сообщило Министерство юстиции.

Документом предусмотрено внедрение с 1 сентября в подразделениях ГСБДД передвижных мобильных линий технического контроля для проведения предпринимателями — юридическими лицами техосмотра транспортных средств категории M1, принадлежащих физическим лицам.

До 1 июля должна быть создана возможность для доступа предпринимателей, занимающихся этим видом деятельности, к автоматизированной информационной системе «Технический осмотр» ГСБДД.

С 1 сентября в стране отменяется практика выдачи талонов техосмотра для всех видов транспортных средств, за исключением транспорта, выезжающего за рубеж.

Новые транспортные средства отныне не подлежат прохождению техосмотра в органах ГСБДД при их регистрации.

Постановлением также утверждено новое положение о порядке проведения обязательного техосмотра транспортных средств.

Согласно ему, транспортные средства, с даты выпуска которых прошло не более 6 лет (ранее — 5 лет), проходят техосмотр каждые 2 года, а транспорт, выпущенный более 6 лет назад или год выпуска которого не установлен — 1 раз в год.

Легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров на коммерческой основе, автобусы, троллейбусы, трамваи и грузовые автомобили, оборудованные для систематической перевозки людей, с числом мест для сиденья 8 и более (кроме места водителя), специальные транспортные средства и прицепы к ним для перевозки крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов, проходят техосмотр, как и раньше, 2 раза в год.