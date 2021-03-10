В Фаришском районе Джизакской области 8 марта произошло ДТП, в результате которого погибли три человека, сообщило УВД области.

На 85-м километре автодороги 4Р-36 «Джизак — Фариш — Кызылча» на территории махалли «Учма» столкнулись Cobalt и «ГАЗ-31», первый автомобиль загорелся.

Водитель Cobalt Ж. С. и пассажир Х. Г., получив ожоги, скончались. Водитель «ГАЗ-31» Б. Т. был доставлен в районное медицинское объединение. Несмотря на усилия врачей, он также скончался.

У пассажира второго автомобиля И. Э. диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и закрытый перелом левой малоберцовой кости.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.