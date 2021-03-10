Владелец и основатель ресторана «Дикарём» в Ташкенте Артур Рудомёткин пожаловался на хокимият Мирабадского района из-за отключения света и демонтированных козырьков на фасаде заведения.

По его словам, несколько дней назад в ресторан «Дикарём» на улице Нукусской пришли представители хокимията Мирабадского района «с требованием покрасить фасад в срочном порядке». Предприниматель разъяснил, что красить фасад нельзя, поскольку он покрыт минеральной крошкой.

«На следующий день приехал сам хоким Мирабадского района Пулатов Шухрат и согласился, что это несуразно красить фасад из минеральной крошки и распорядился помыть фасад и отмыть все козырьки, так как скоро будет проезжать важная делегация. Мы согласились и 9 марта мы оплатили 4 миллиона за мытьё фасада, а это для нас непредвиденные расходы», — написал он у себя на странице в Facebook.

Ресторатор утверждает, что 10 марта утром приехал хоким Мирабадского района и по его приказу срезали все козырьки.

«Через полчаса выключили свет в нашем ресторане. Мы, бросив важные дела стали ездить в РЭС (предприятие „Региональные электрические сети“ — ред.) и другие инстанции, чтобы выяснить в чем дело. Позже с нами связались сотрудники Мирабадского хокимията и сказали, что выключили нам свет до тех пор пока мы не устраним следующее, и выслали вот это фото с кружками, а именно снять все козырьки, все вывески (хорошо газ не пустили в помещение). Спрашивается, кому помешала вывеска, которая висит 4 года благополучно…», — заявил он.

Фотография с красными отметками позже была удалена. Фото: Артур Рудомёткин / Facebook

Артур Рудомёткин указал, что отключение электричества может привести к порче «больших запасов дорогостоящих продуктов и полуфабрикатов», а также к упущенной прибыли, поскольку заведение не может принять гостей. Позже он уточнил «Газете.uz», что часть продуктов была утилизирована.

«До каких пор мы будем слушать, как наш президент призывает все госслужбы помогать предпринимателям, а все рекомендации и требования президента не просто не выполняются, а идут вразрез. Где предписания? Где судебное решение? Почему в течение одного дня могут прийти разные чиновники и требовать по своему желанию каждый своё? Хотите утопить весь бизнес, продолжайте!», — подчеркнул он.

Предприниматель выразил готовность «предоставить фотографии всех фасадов, дорог, которые нужно отреставрировать», если хокимият «взялся за благоустройство» района.

В беседе с «Газетой.uz» ресторатор сообщил, что электричество в заведении отключили примерно в 10:00, а включили — в 18:40.

В пресс-службе хокимията Мирабадского района заявили «Газете.uz», что ситуация с отключением электричества изучается специалистами РЭС. На вопрос о требовании покраски и демонтажа козырьков со стороны хокимията, в пресс-службе заявили, что «и этот вопрос изучается».

Ранее «Газета.uz» рассказывала, как на массиве Ц-1 в Ташкенте демонтировали террасы и пристройки у заведений общепита на первых этажах жилых домов, убрали кофейни и магазины на колёсах, которые, по заявлению хокимията, были «незаконными». Тогда в том числе срезали вывеску ресторана «Душевное место. Belle Maman» на улице Шахрисабзской, который также принадлежит Артуру Рудомёткину.