Министерство по чрезвычайным ситуациям прокомментировало сообщения о возгорании в строящемся на территории международного делового центра Tashkent City небоскребе Nest One.

«Инцидент произошел сегодня (10 марта — ред.) в 10:02 в подвале здания строящегося жилого комплекса Nestone», — говорится в сообщении. По данным МЧС, на площади 2 кв. м загорелся пенопласт.

На место происшествия прибыли пожарно-спасательные бригады Ташкентского управления по чрезвычайным ситуациям «и в короткие сроки потушили пожар», говорится в сообщении.

В результате инцидента жертв и пострадавших нет, добавили в МЧС. Причина и ущерб от пожара выясняются.