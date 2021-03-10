Церемония передачи мобильной лечебно-диагностической клиники Министерству здравоохранения Узбекистана от правительства России состоялась 10 марта в Ташкенте, передает корреспондент «Газеты.uz».

Комплекс, который установлен на платформе грузового автомобиля КамАЗ, предназначен для оказания первичной медико-санитарной, акушерской, гинекологической, кардиологической и урологической помощи, а также услуг по обследованию и выявлению особо опасных инфекций (ВИЧ, COVID-19 и других).

Мобильный диагностический комплекс оснащен комплектом медицинского оборудования для инструментальной, лабораторной, функциональной и ультразвуковой диагностики.Он может работать в автономном режиме, с его помощью будут проводить медицинские осмотры и обследования среди населения, проживающего в труднодоступных и отдаленных районах страны.

Поставка выполнена в рамках совместной программы Роспотребнадзора, Фонда «СПИД инфосвязь» и Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД ЮНЭЙДС.