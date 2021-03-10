На территорию Узбекистана 13−14 марта через Поволжье осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы, сформировавшейся над европейской частью России (Московская область), сообщил Узгидромет.

Источник: Узгидромет

В субботу и воскресенье по республике пройдут дожди, местами сильные, в ночь на 14 марта с переходом в снег. По Каракалпакстану, Хорезмской области 13 марта снег, местами возможен сильный.

В воскресенье и понедельник температура понизится ночью до −7…−2 градусов, днём до −2…+3 градусов, по Каракалпакстану ночью до −15…−10 градусов, днём до −7…−2 градусов, по Хорезмской области до −11…−6 градусов, днём до −5…−0 градусов.

Местами по Узбекистану 13−14 марта ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, возможны порывы до 25−28 м/с.