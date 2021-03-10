В Денауском районе Сурхандарьинской области мужчина пытался принудить девушку к браку, сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Инцидент произошел 4 марта. Трое мужчин — 28-летний Абдулло Р., 25-летний Зухриддин С. и 18-летний Аслиддин Э. — подъехали к 20-летней Согдиане Х., когда она шла по махалле и усадили её в Spark.

После того, как Зухриддин С. и Аслиддин Э. вышли из машины, Абдулло Р. поставил девушке условие, что он отвезёт её домой, если она согласится выйти за него замуж. Девушке удалось выйти из автомобиля после того, как она дала согласие и пообещала уговорить своих родителей.

Потерпевшая обратилась с заявлением в УКД ОВД Денауского района. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 136 (принуждение женщины к вступлению в брак) Уголовного кодекса Узбекистана.

В ходе следствия выяснилось, что Абдулло Р. пытался таким образом не допустить, чтобы Согдиана Х. вышла замуж за другого парня.

В Следственном комитете отметили отметили, что за совершение подобного преступления предусмотрена уголовная ответственность, которая влечёт за собой наложение штрафа до 25 пяти базовых расчётных величин или обязательные общественные работы до 360 часов или исправительные работы до трёх лет либо ограничение свободы от 1 года до 3 лет или лишение свободы до трёх лет.