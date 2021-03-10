Председатель Федерации профсоюзов Узбекистана Кудратилла Рафиков обвинил заместителя главы Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Абдушокира Рахимова в обмане президента. Об этом он заявил 9 марта на совещании Республиканской комиссии по системному решению проблем и социальной поддержке женщин.

По данным Daryo.uz, на заседании Абдушокир Рахимов выступил с отчётом о проделанной работе за два месяца. Он сообщил, что совету было поручено обеспечить занятость 15 тысяч 665 нуждающихся женщин, включённых в «женскую тетрадь» (включая 7571 — путём создания теплиц на 1 и 2 сотках земли, 7176 — вовлечения в сферу птицеводства, пчеловодства, кролиководства, рыбоводство и выращивания перепёлок, 918 — создания предприятий «Томорка хизмати» и кластеров). Совет выделил на эти цели 75 млрд сумов.

«Если в январе-феврале мы планировали обеспечить занятость 1780 женщин и выделить на это 6 млрд сумов, то мы трудоустроили 1836 женщин, выделив 7,3 млрд сумов», — сказал он.

Абдушокир Рахимов признал, что в некоторых областях средства были использованы неправильно. За это предупреждены председатели региональных советов в Сырдарьинской, Сурхандарьинской, Навоийской, Андижанской и Кашкадарьинской областях. По его словам, если их показатели в марте-апреле будут на таком же уровне, то будет рассмотрен вопрос об их увольнении.

Рустам Касимов и Кудратилла Рафиков. Фото: Федерация профсоюзов.

Советник президента Рустам Касимов подверг критике показатели по использованию приусадебных участков в Хорезмской и Ташкентской областях. «Меня не интересуют ваши миллиарды, это ваше дело», — заявил он.

Советник главы государства добавил, что необходимо принять меры в отношении ответственных лиц, выполнить намеченные задачи до конца посевного сезона, решить проблемы женщин из «женской тетради», регулярно изучать их количество, а также своевременно регистрировать нуждающихся женщин.

Абдушокир Рахимов пообещал усердно работать в дальнейшем и устранить имеющиеся недостатки.

«Не надо давать обещаний, поднимайте вопросы. Говорите: „Не могу, не справляюсь два месяца“. Просите у нас помощи. Мы не думаем односторонне. Почему до сих пор молчали, ожидая селектора? Обратитесь в комиссию», — отметил Рустам Касимов.

Председатель Федерации профсоюзов Кудратилла Рафиков заявил, что Абдушокир Рахимов не соответствует должности замглавы Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель.

«Ну-ка, встаньте с места. Танзила Камаловна (Нарбаева, председатель Сената — ред.), мы работаем с этим человеком на протяжении трёх месяцев. Кажется, вопрос не решится. Пусть придёт Хаитов (Актам, глава Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель, лидер партии УзЛиДеП — ред.), нужно решить вопрос по этому человеку. Сейчас обратимся в Кабинет министров. Выходите отсюда, вы больше не будете работать», — заявил он.

Кудратилла Рафиков также заявил, что Абдушокир Рахимов обманывает президента.

«Вы обманываете не только меня и Танзилу Камаловну, но и президента. Доверившись вам, я вчера и сегодня предоставил информацию президенту. Сегодня тоже все мы предоставили отчёт руководителю Администрации [президента]. Почему вы обманываете нас? Лучше попросите помощи по вопросу, который не решается. Три месяца мы с вами общаемся хорошо», — сказал глава Федерации профсоюзов.

Ранее сообщалось, что по поручению Кудратиллы Рафикова журналистов, приглашённых на это же заседание, попросили покинуть мероприятие. «У нас тут свои разговоры, можете идти», — сказал он.

Совет фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель является негосударственной некоммерческой организацией, однако с апреля 2019 года членство в нём стало обязательным. Блогер Хушнудбек Худайбердиев и депутат Расул Кушербаев заявляли, что этот порядок нарушает законодательство об ННО и общественных объединениях, согласно которому членство должно быть добровольным.

Федерация профсоюзов, согласно уставу организации от 22 декабря 2015 года, также по своему статусу является ННО, но получает финансирование из государственного бюджета. Например, законом о госбюджете на 2020 год на финансирование федерации направлено 220 млрд сумов. В 2021 году запланировано выделение 120 млрд сумов.