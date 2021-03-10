В Узбекистане планируется внедрить сертификаты о вакцинации от коронавируса. Об этом на пресс-конференции в среду сообщил заместитель министра здравоохранения, начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев.

По его словам, сейчас ведётся работа по организации процесса вакцинации и приобретению вакцины.

Продолжается создание электронного реестра лиц, подлежащих приоритетной вакцинации. Регистрация получивших прививку будет вестись через сайт emlash.uz.