В Узбекистане планируется внедрить сертификаты о вакцинации от коронавируса. Об этом на пресс-конференции в среду сообщил заместитель министра здравоохранения, начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев.
По его словам, сейчас ведётся работа по организации процесса вакцинации и приобретению вакцины.
Продолжается создание электронного реестра лиц, подлежащих приоритетной вакцинации. Регистрация получивших прививку будет вестись через сайт emlash.uz.
Нина Ромашкина
А у кого не будет сертификата, тому хана? Никуда не пустят?