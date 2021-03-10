Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 9 марта передал Министерству здравоохранения Узбекистана более 50 тысяч экземпляров руководства и карманного справочника по универсально-прогрессивной модели патронажа (посещения на дому).

Как сообщили в представительстве ЮНИСЕФ, публикации направлены на улучшение услуг для беременных, рожениц и детей в возрасте до 5 лет на уровне первичной медико-санитарной помощи, где население получает основные медицинские услуги, такие как вакцинация, дородовые услуги и лечение заболеваний.

Материалы были разработаны на основе научно обоснованных международных рекомендаций и стандартов по развитию детей в раннем возрасте, питанию и психосоциальной поддержке. Они служат руководством в повышении профессиональных знаний и навыков патронажных медсестер.

Результаты исследования показали, что программы посещения на дому могут улучшить позитивное воспитание детей, а также улучшить здоровье и благополучие как родителей, так и детей.

«Пакет интегрированных семейных услуг является трансформационной моделью и обладает огромным потенциалом для предоставления услуг для семей на дому. Система здравоохранения — наиболее естественная отправная точка, имеющая наибольшую связь и доступ к семьям, беременным женщинам и маленьким детям как в городских, так и в сельских районах, включая отдаленные районы», — сказал глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде.

«Программы посещения на дому являются ключевыми и важными в обеспечении индивидуального ухода, оказании помощи непосредственно нуждающимся семьям и сообществам, поддержке родителей и опекунов и расширению их возможностей для создания наилучших условий для своих детей», — подчеркнул он.

В ЮНИСЕФ отметили, что разработка и публикация руководства и справочника — первый шаг в реализации универсально-прогрессивной модели патронажной службы. Сейчас фонд в сотрудничестве с Минздравом готовтя команду тренеров, которые будут обучать всех медсестер новой методике.

Новая модель также будет внедрена в систему преддипломной программы и повышения квалификации медсестер. В результате ожидается улучшение качества медицинской помощи и обеспечение поддержки и ухода нуждающихся семей.