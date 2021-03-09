Во вторник, 9 марта, по Узбекистану наблюдается очень тёплая и сухая погода, воздух прогреется до +20…+22 градусов. Лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области местами возможен небольшой дождь, температура воздуха будет в пределах +9…+14 градусов, сообщил Узгидромет.

В среду, 10 марта, с прохождением фронтальной зоны местами пройдут дожди, возможны грозы. По Каракалпакстану и Хорезмской области ожидается погода без осадков. Температура воздуха ночью составит +7…+12 градусов, днём — +10…+15 градусов.

В четверг, 11 марта, по большей части территории страны дожди прекратятся, осадки пройдут по Сурхандарьинской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областям. По Ташкентской области небольшой дождь местами возможен в ночные и утренние часы. Температура воздуха будет в пределах +12…+17 градусов.

В пятницу, 12 марта, в большинстве регионов ожидается сухая и тёплая погода. Температура воздуха в дневные часы вновь повысится до +20…+22 градусов. По Каракалпакстану и Хорезмской области местами возможен дождь и гроза, температура воздуха там понизится до +2…+7 градусов.