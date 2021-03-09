Встреча министров иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова и Турции Мевлюта Чавушоглу, а также второе заседание Группы по стратегическому планированию под председательством глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялись в Ташкенте 9 марта, сообщила пресс-служба МИДа.

В ходе встречи Абдулазиз Камилов и Мевлют Чавушоглу обсудили развитие двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, инвестиционной, туристической, культурно-гуманитарной и других сферах.

На переговорах были рассмотрены вопросы подготовки к предстоящим совместным мероприятиям, в частности второму заседанию Узбекско-Турецкого совета стратегического сотрудничества высшего уровня. Напомним, первое заседание совета прошло в феврале 2020 года в Анкаре. Совет осуществляет деятельность под сопредседательством президентов двух стран.

Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по укреплению межпарламентского диалога, совершенствованию договорно-правовой базы двусторонних отношений и наращиванию межрегионального сотрудничества.

Стороны выразили обоюдную заинтересованность в активизации взаимодействия в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества, Совета сотрудничества тюркоязычных государств, Организации экономического сотрудничества и других многосторонних структур.

Внимание также было уделено расширению партнерства в научно-образовательной сфере, в том числе открытию филиала Университета Бахчешехир в Узбекистане, а также учреждению Ферганской высшей школы туризма совместно с университетом имени Ходжи Байрама Вали.

Турецкая сторона приглашена на Международную конференцию высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», международные фестивали «Шарк тароналари», искусства бахши, ремесленников и другие мероприятия в Узбекистане.

После завершения заседания Группы по стратегическому планированию главы внешнеполитических ведомств двух стран подписали программу сотрудничества между министерствами иностранных дел Узбекистана и Турции на 2022−2023 годы и меморандум о взаимопонимании в сфере переводческих услуг.

Напомним, в рамках визита делегации во главе с Мевлютом Чавушоглу в Узбекистан в Самарканде 7 марта открылось генеральное консульство Турции.