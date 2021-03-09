По итогам января-декабря 2020 года Узбекистан экспортировал текстильной продукции на 1,86 млрд долларов, что на 21,2% больше по сравнению с 2019 годом, следует из статистических данных Ассоциации «Узтекстильпром», предоставленных «Газете.uz».
Этот показатель составляет 12,3% от общего объёма экспорта прошлого года ($15,1 млрд) или 20%, если не учитывать продажу золота ($9,3 млрд).
В структуре поставок текстильной продукции основную долю занимают пряжа х/б (50,7%), а также готовые трикотажные и швейные изделия (36,3%). По данным Госкомстата, в январе-декабре 2020 года более 498 видов текстильной продукции было экспортировано в 70 стран мира.
Наибольшая доля экспорта текстиля приходится на Россию ($655,5 млн — 35,6%), Китай ($403,4 млн — 21,6%) и Кыргызстан ($284,4 млн — 15,2%). При этом объём поставок в последнюю страну в стоимостном выражении вырос более чем в три раза.
По данным издания LS, Узбекистан по объёмам поставок одежды обошёл Россию на рынке Казахстана. Так, казахстанцы получили за год около 13 тыс тонн узбекистанской одежды (+30,4%) на 20,8 млн долларов, а российской -10,1 тысяч тонн на 182,8 млн долларов.
Экспорт текстильной и швейно-трикотажных изделий в 2019—2020 годы
|№
|Страна назначения
|январь-декабрь
2019 года
|январь-декабрь
2020 года
|тыс. долл.
|Уд.
вес, %
|тыс. долл.
|Уд.
вес, %
|Темпы роста, %
|Всего:
|1,541,140.5
|100.0%
|1,868,415.4
|100.0%
|121.2%
|1
|Россия
|596,371.4
|38.7%
|665,488.5
|35.6%
|111.6%
|2
|Китай
|389,922.8
|25.3%
|403,441.4
|21.6%
|103.5%
|3
|Кыргызстан
|89,837.3
|5.8%
|284,451.8
|15.2%
|316.6%
|4
|Украина
|29,229.1
|1.9%
|34,251.2
|1.8%
|117.2%
|5
|Страны Европы включая Турции
|247,612.5
|16.1%
|287,870.3
|15.4%
|116.3%
|5
|Турция
|192,642.0
|12.5%
|212,212.8
|11.4%
|110.2%
|6
|Польша
|24,505.0
|1.6%
|43,437.0
|2.3%
|177.3%
|7
|Германия
|7,098.7
|0.5%
|6,934.4
|0.4%
|97.7%
|8
|Италия
|11,133.3
|0.7%
|10,193.7
|0.5%
|91.6%
|9
|Чехия
|2,476.1
|0.2%
|2,285.3
|0.1%
|92.3%
|10
|Литва
|1,654.2
|0.1%
|2,825.2
|0.2%
|170.8%
|11
|Португалия
|1,681.2
|0.1%
|2,650.4
|0.1%
|157.6%
|12
|Бельгия
|2,257.0
|0.1%
|2,285.8
|0.1%
|101.3%
|13
|Босния и Герцеговина
|0.0
|0.0%
|1,019.7
|0.1%
|14
|Латвия
|1,614.6
|0.1%
|1,319.9
|0.1%
|81.8%
|15
|Македония
|0.0
|0.0%
|407.8
|0.0%
|16
|Румыния
|488.7
|0.0%
|390.1
|0.0%
|79.8%
|17
|Испания
|176.3
|0.0%
|349.4
|0.0%
|198.2%
|18
|Болгария
|78.8
|0.0%
|533.6
|0.0%
|676.9%
|19
|Великобритания
|368.5
|0.0%
|203.2
|0.0%
|55.1%
|20
|Словакия
|62.8
|0.0%
|127.6
|0.0%
|203.2%
|21
|Эстония
|200.6
|0.0%
|193.3
|0.0%
|96.3%
|22
|Сербия
|444.5
|0.0%
|108.8
|0.0%
|24.5%
|23
|Венгрия
|0.0
|0.0%
|102.5
|0.0%
|24
|Греция
|19.6
|0.0%
|54.9
|0.0%
|279.7%
|25
|Словения
|37.9
|0.0%
|39.4
|0.0%
|103.7%
|26
|Швейцария
|199.6
|0.0%
|18.6
|0.0%
|9.3%
|27
|Франция
|250.0
|0.0%
|120.2
|0.0%
|48.1%
|28
|Черногория
|9.4
|0.0%
|29
|Австрия
|1.2
|0.0%
|41.1
|0.0%
|3309.3%
|30
|Люксембург
|6.2
|0.0%
|31
|Нидерланды
|221.8
|0.0%
|0.0
|0.0%
|0.0%
|7
|Страны СНГ
|87,743.8
|5.7%
|96,600.6
|5.2%
|110.1%
|32
|Казахстан
|38,474.5
|2.5%
|42,716.8
|2.3%
|111.0%
|33
|Белоруссия
|23,329.0
|1.5%
|17,414.5
|0.9%
|74.6%
|34
|Азербайджан
|10,577.0
|0.7%
|12,468.3
|0.7%
|117.9%
|35
|Таджикистан
|6,998.4
|0.5%
|13,369.3
|0.7%
|191.0%
|36
|Молдавия
|6,531.1
|0.4%
|6,418.6
|0.3%
|98.3%
|37
|Туркмения
|903.4
|0.1%
|1,892.4
|0.1%
|209.5%
|38
|Армения
|930.5
|0.1%
|2,320.7
|0.1%
|249.4%
|8
|Страны Америки
|789.9
|0.1%
|4,825.5
|0.3%
|610.9%
|39
|США
|271.0
|0.0%
|1,045.4
|0.1%
|385.7%
|40
|Перу
|91.9
|0.0%
|1,711.7
|0.1%
|1861.6%
|41
|Канада
|0.0%
|5.2
|0.0%
|42
|Чили
|24.4
|0.0%
|156.6
|0.0%
|642.0%
|43
|Колумбия
|277.7
|0.0%
|60.8
|0.0%
|21.9%
|44
|Парагвай
|107.8
|0.0%
|45
|Доминиканская Республика
|33.4
|46
|Бразилия
|124.9
|1,704.5
|0.1%
|1364.7%
|9
|Страны Африки
|15,913.5
|1.0%
|20,439.0
|1.1%
|128.4%
|47
|Египет
|11,644.7
|0.8%
|18,175.2
|1.0%
|156.1%
|48
|Марокко
|3,699.1
|0.2%
|1,998.5
|0.1%
|54.0%
|49
|ЮАР
|130.5
|0.0%
|50
|Тунис
|569.7
|0.0%
|134.8
|0.0%
|23.7%
|10
|Страны юго-восточной Азии
|36,555.4
|2.4%
|43,227.2
|2.3%
|118.3%
|51
|Вьетнам
|5,965.8
|0.4%
|1,880.1
|0.1%
|31.5%
|52
|Индия
|1,665.0
|0.1%
|1,770.1
|0.1%
|106.3%
|53
|Тайвань
|286.9
|0.0%
|673.9
|0.0%
|234.9%
|54
|Таиланд
|2.7
|0.0%
|55
|Индонезия
|0.0%
|43.1
|0.0%
|56
|Филиппины
|0.0%
|3.3
|0.0%
|57
|Сингапур
|0.0%
|5,549.2
|0.3%
|58
|Бангладеш
|11,963.6
|0.8%
|10,737.9
|0.6%
|89.8%
|59
|Пакистан
|9,730.6
|0.6%
|16,517.9
|0.9%
|169.8%
|60
|Гонконг
|118.4
|0.0%
|4.2
|0.0%
|3.5%
|61
|Республика Корея
|6,156.0
|0.4%
|5,664.4
|0.3%
|92.0%
|62
|Япония
|669.2
|0.0%
|342.3
|0.0%
|51.1%
|63
|Австралия
|0.6
|0.0%
|64
|Мъянма
|0.0%
|37.6
|0.0%
|11
|Страны Юго-Западной Азии
|47,164.8
|3.1%
|27,819.9
|1.5%
|59.0%
|65
|Афганистан
|4,201.1
|0.3%
|4,884.5
|0.3%
|116.3%
|66
|Израиль
|1,058.9
|0.1%
|1,084.7
|0.1%
|102.4%
|67
|Саудовская Аравия
|4.2
|0.0
|68
|Иран
|41,657.8
|2.7%
|20,604.2
|1.1%
|49.5%
|69
|ОАЭ
|110.7
|0.0%
|270.4
|0.0%
|244.4%
|70
|Грузия
|74.3
|0.0%
|39.1
|0.0%
|52.7%
|71
|Кувейт
|0.0%
|885.4
|0.0%
|72
|Сирия
|57.9
|0.0%
|51.6
|0.0%
|89.2%
Структура экспорта текстильной и швейно-трикотажной продукции за 2020 год
|№
|Наименование продукции
|Ед. измер.
|январь-декабрь 2020 года
|кол-во
|сумма (млн. долл)
|доля, %
|темпы роста к 2019 году, %
|Всего:
|1,868.4
|107.8%
|121.2%
|1
|Пряжа х/б
|тыс.
тонн
|455.4
|947.3
|50.7%
|107.5%
|2
|Ткани х/б
|м.кв.м.
|296.5
|103.9
|5.6%
|140.8%
|3
|Трикотажное
полотно
|тыс.
тонн
|33.2
|139.5
|7.5%
|176.0%
|4
|Прочие готовые
изделия
|млн.
долл.
|677.8
|36.3%
|133.6%
|в т.ч. из них:
|4.1.
|Швейно-трикотажные
изделия
|млн.
шт.
|446.9
|648.0
|34.7%
|133.3%
|4.2.
|Чулочно-носочные
изделия
|млн.
пар
|119.8
|29.8
|1.6%
|140.9%