По итогам января-декабря 2020 года Узбекистан экспортировал текстильной продукции на 1,86 млрд долларов, что на 21,2% больше по сравнению с 2019 годом, следует из статистических данных Ассоциации «Узтекстильпром», предоставленных «Газете.uz».

Этот показатель составляет 12,3% от общего объёма экспорта прошлого года ($15,1 млрд) или 20%, если не учитывать продажу золота ($9,3 млрд).

В структуре поставок текстильной продукции основную долю занимают пряжа х/б (50,7%), а также готовые трикотажные и швейные изделия (36,3%). По данным Госкомстата, в январе-декабре 2020 года более 498 видов текстильной продукции было экспортировано в 70 стран мира.

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Наибольшая доля экспорта текстиля приходится на Россию ($655,5 млн — 35,6%), Китай ($403,4 млн — 21,6%) и Кыргызстан ($284,4 млн — 15,2%). При этом объём поставок в последнюю страну в стоимостном выражении вырос более чем в три раза.

По данным издания LS, Узбекистан по объёмам поставок одежды обошёл Россию на рынке Казахстана. Так, казахстанцы получили за год около 13 тыс тонн узбекистанской одежды (+30,4%) на 20,8 млн долларов, а российской -10,1 тысяч тонн на 182,8 млн долларов.

Экспорт текстильной и швейно-трикотажных изделий в 2019—2020 годы


Страна назначения
январь-декабрь
2019 года
январь-декабрь
2020 года
тыс. долл.
Уд.
вес, %
тыс. долл.
Уд.
вес, %
Темпы роста, %

Всего:
1,541,140.5
100.0%
1,868,415.4
100.0%
121.2%
1
Россия
596,371.4
38.7%
665,488.5
35.6%
111.6%
2
Китай
389,922.8
25.3%
403,441.4
21.6%
103.5%
3
Кыргызстан
89,837.3
5.8%
284,451.8
15.2%
316.6%
4
Украина
29,229.1
1.9%
34,251.2
1.8%
117.2%







5
Страны Европы включая Турции
247,612.5
16.1%
287,870.3
15.4%
116.3%
5
Турция
192,642.0
12.5%
212,212.8
11.4%
110.2%
6
Польша
24,505.0
1.6%
43,437.0
2.3%
177.3%
7
Германия
7,098.7
0.5%
6,934.4
0.4%
97.7%
8
Италия
11,133.3
0.7%
10,193.7
0.5%
91.6%
9
Чехия
2,476.1
0.2%
2,285.3
0.1%
92.3%
10
Литва
1,654.2
0.1%
2,825.2
0.2%
170.8%
11
Португалия
1,681.2
0.1%
2,650.4
0.1%
157.6%
12
Бельгия
2,257.0
0.1%
2,285.8
0.1%
101.3%
13
Босния и Герцеговина
0.0
0.0%
1,019.7
0.1%

14
Латвия
1,614.6
0.1%
1,319.9
0.1%
81.8%
15
Македония
0.0
0.0%
407.8
0.0%

16
Румыния
488.7
0.0%
390.1
0.0%
79.8%
17
Испания
176.3
0.0%
349.4
0.0%
198.2%
18
Болгария
78.8
0.0%
533.6
0.0%
676.9%
19
Великобритания
368.5
0.0%
203.2
0.0%
55.1%
20
Словакия
62.8
0.0%
127.6
0.0%
203.2%
21
Эстония
200.6
0.0%
193.3
0.0%
96.3%
22
Сербия
444.5
0.0%
108.8
0.0%
24.5%
23
Венгрия
0.0
0.0%
102.5
0.0%

24
Греция
19.6
0.0%
54.9
0.0%
279.7%
25
Словения
37.9
0.0%
39.4
0.0%
103.7%
26
Швейцария
199.6
0.0%
18.6
0.0%
9.3%
27
Франция
250.0
0.0%
120.2
0.0%
48.1%
28
Черногория


9.4
0.0%

29
Австрия
1.2
0.0%
41.1
0.0%
3309.3%
30
Люксембург


6.2
0.0%

31
Нидерланды
221.8
0.0%
0.0
0.0%
0.0%







7
Страны СНГ
87,743.8
5.7%
96,600.6
5.2%
110.1%
32
Казахстан
38,474.5
2.5%
42,716.8
2.3%
111.0%
33
Белоруссия
23,329.0
1.5%
17,414.5
0.9%
74.6%
34
Азербайджан
10,577.0
0.7%
12,468.3
0.7%
117.9%
35
Таджикистан
6,998.4
0.5%
13,369.3
0.7%
191.0%
36
Молдавия
6,531.1
0.4%
6,418.6
0.3%
98.3%
37
Туркмения
903.4
0.1%
1,892.4
0.1%
209.5%
38
Армения
930.5
0.1%
2,320.7
0.1%
249.4%







8
Страны Америки
789.9
0.1%
4,825.5
0.3%
610.9%
39
США
271.0
0.0%
1,045.4
0.1%
385.7%
40
Перу
91.9
0.0%
1,711.7
0.1%
1861.6%
41
Канада

0.0%
5.2
0.0%

42
Чили
24.4
0.0%
156.6
0.0%
642.0%
43
Колумбия
277.7
0.0%
60.8
0.0%
21.9%
44
Парагвай


107.8
0.0%

45
Доминиканская Республика


33.4


46
Бразилия
124.9

1,704.5
0.1%
1364.7%







9
Страны Африки
15,913.5
1.0%
20,439.0
1.1%
128.4%
47
Египет
11,644.7
0.8%
18,175.2
1.0%
156.1%
48
Марокко
3,699.1
0.2%
1,998.5
0.1%
54.0%
49
ЮАР


130.5
0.0%

50
Тунис
569.7
0.0%
134.8
0.0%
23.7%







10
Страны юго-восточной Азии
36,555.4
2.4%
43,227.2
2.3%
118.3%
51
Вьетнам
5,965.8
0.4%
1,880.1
0.1%
31.5%
52
Индия
1,665.0
0.1%
1,770.1
0.1%
106.3%
53
Тайвань
286.9
0.0%
673.9
0.0%
234.9%
54
Таиланд


2.7
0.0%

55
Индонезия

0.0%
43.1
0.0%

56
Филиппины

0.0%
3.3
0.0%

57
Сингапур

0.0%
5,549.2
0.3%

58
Бангладеш
11,963.6
0.8%
10,737.9
0.6%
89.8%
59
Пакистан
9,730.6
0.6%
16,517.9
0.9%
169.8%
60
Гонконг
118.4
0.0%
4.2
0.0%
3.5%
61
Республика Корея
6,156.0
0.4%
5,664.4
0.3%
92.0%
62
Япония
669.2
0.0%
342.3
0.0%
51.1%
63
Австралия


0.6
0.0%

64
Мъянма

0.0%
37.6
0.0%








11
Страны Юго-Западной Азии
47,164.8
3.1%
27,819.9
1.5%
59.0%
65
Афганистан
4,201.1
0.3%
4,884.5
0.3%
116.3%
66
Израиль
1,058.9
0.1%
1,084.7
0.1%
102.4%
67
Саудовская Аравия
4.2

0.0


68
Иран
41,657.8
2.7%
20,604.2
1.1%
49.5%
69
ОАЭ
110.7
0.0%
270.4
0.0%
244.4%
70
Грузия
74.3
0.0%
39.1
0.0%
52.7%
71
Кувейт

0.0%
885.4
0.0%

72
Сирия
57.9
0.0%
51.6
0.0%
89.2%

Структура экспорта текстильной и швейно-трикотажной продукции за 2020 год


Наименование продукции
Ед. измер.
январь-декабрь 2020 года
кол-во
сумма (млн. долл)
доля, %
темпы роста к 2019 году, %

Всего:


1,868.4
107.8%
121.2%
1
Пряжа х/б
тыс.
тонн
455.4
947.3
50.7%
107.5%
2
Ткани х/б
м.кв.м.
296.5
103.9
5.6%
140.8%
3
Трикотажное
полотно
тыс.
тонн
33.2
139.5
7.5%
176.0%
4
Прочие готовые
изделия
млн.
долл.

677.8
36.3%
133.6%

в т.ч. из них:





4.1.
Швейно-трикотажные
изделия
млн.
шт.
446.9
648.0
34.7%
133.3%
4.2.
Чулочно-носочные
изделия
млн.
пар
119.8
29.8
1.6%
140.9%