По итогам января-декабря 2020 года Узбекистан экспортировал текстильной продукции на 1,86 млрд долларов, что на 21,2% больше по сравнению с 2019 годом, следует из статистических данных Ассоциации «Узтекстильпром», предоставленных «Газете.uz».

Этот показатель составляет 12,3% от общего объёма экспорта прошлого года ($15,1 млрд) или 20%, если не учитывать продажу золота ($9,3 млрд).

В структуре поставок текстильной продукции основную долю занимают пряжа х/б (50,7%), а также готовые трикотажные и швейные изделия (36,3%). По данным Госкомстата, в январе-декабре 2020 года более 498 видов текстильной продукции было экспортировано в 70 стран мира.

Наибольшая доля экспорта текстиля приходится на Россию ($655,5 млн — 35,6%), Китай ($403,4 млн — 21,6%) и Кыргызстан ($284,4 млн — 15,2%). При этом объём поставок в последнюю страну в стоимостном выражении вырос более чем в три раза.

По данным издания LS, Узбекистан по объёмам поставок одежды обошёл Россию на рынке Казахстана. Так, казахстанцы получили за год около 13 тыс тонн узбекистанской одежды (+30,4%) на 20,8 млн долларов, а российской -10,1 тысяч тонн на 182,8 млн долларов.

Экспорт текстильной и швейно-трикотажных изделий в 2019—2020 годы

№

Страна назначения

январь-декабрь

2019 года

январь-декабрь

2020 года

тыс. долл.

Уд.

вес, %

тыс. долл.

Уд.

вес, %

Темпы роста, %



Всего:

1,541,140.5

100.0%

1,868,415.4

100.0%

121.2%

1

Россия

596,371.4

38.7%

665,488.5

35.6%

111.6%

2

Китай

389,922.8

25.3%

403,441.4

21.6%

103.5%

3

Кыргызстан

89,837.3

5.8%

284,451.8

15.2%

316.6%

4

Украина

29,229.1

1.9%

34,251.2

1.8%

117.2%















5

Страны Европы включая Турции

247,612.5

16.1%

287,870.3

15.4%

116.3%

5

Турция

192,642.0

12.5%

212,212.8

11.4%

110.2%

6

Польша

24,505.0

1.6%

43,437.0

2.3%

177.3%

7

Германия

7,098.7

0.5%

6,934.4

0.4%

97.7%

8

Италия

11,133.3

0.7%

10,193.7

0.5%

91.6%

9

Чехия

2,476.1

0.2%

2,285.3

0.1%

92.3%

10

Литва

1,654.2

0.1%

2,825.2

0.2%

170.8%

11

Португалия

1,681.2

0.1%

2,650.4

0.1%

157.6%

12

Бельгия

2,257.0

0.1%

2,285.8

0.1%

101.3%

13

Босния и Герцеговина

0.0

0.0%

1,019.7

0.1%



14

Латвия

1,614.6

0.1%

1,319.9

0.1%

81.8%

15

Македония

0.0

0.0%

407.8

0.0%



16

Румыния

488.7

0.0%

390.1

0.0%

79.8%

17

Испания

176.3

0.0%

349.4

0.0%

198.2%

18

Болгария

78.8

0.0%

533.6

0.0%

676.9%

19

Великобритания

368.5

0.0%

203.2

0.0%

55.1%

20

Словакия

62.8

0.0%

127.6

0.0%

203.2%

21

Эстония

200.6

0.0%

193.3

0.0%

96.3%

22

Сербия

444.5

0.0%

108.8

0.0%

24.5%

23

Венгрия

0.0

0.0%

102.5

0.0%



24

Греция

19.6

0.0%

54.9

0.0%

279.7%

25

Словения

37.9

0.0%

39.4

0.0%

103.7%

26

Швейцария

199.6

0.0%

18.6

0.0%

9.3%

27

Франция

250.0

0.0%

120.2

0.0%

48.1%

28

Черногория





9.4

0.0%



29

Австрия

1.2

0.0%

41.1

0.0%

3309.3%

30

Люксембург





6.2

0.0%



31

Нидерланды

221.8

0.0%

0.0

0.0%

0.0%















7

Страны СНГ

87,743.8

5.7%

96,600.6

5.2%

110.1%

32

Казахстан

38,474.5

2.5%

42,716.8

2.3%

111.0%

33

Белоруссия

23,329.0

1.5%

17,414.5

0.9%

74.6%

34

Азербайджан

10,577.0

0.7%

12,468.3

0.7%

117.9%

35

Таджикистан

6,998.4

0.5%

13,369.3

0.7%

191.0%

36

Молдавия

6,531.1

0.4%

6,418.6

0.3%

98.3%

37

Туркмения

903.4

0.1%

1,892.4

0.1%

209.5%

38

Армения

930.5

0.1%

2,320.7

0.1%

249.4%















8

Страны Америки

789.9

0.1%

4,825.5

0.3%

610.9%

39

США

271.0

0.0%

1,045.4

0.1%

385.7%

40

Перу

91.9

0.0%

1,711.7

0.1%

1861.6%

41

Канада



0.0%

5.2

0.0%



42

Чили

24.4

0.0%

156.6

0.0%

642.0%

43

Колумбия

277.7

0.0%

60.8

0.0%

21.9%

44

Парагвай





107.8

0.0%



45

Доминиканская Республика





33.4





46

Бразилия

124.9



1,704.5

0.1%

1364.7%















9

Страны Африки

15,913.5

1.0%

20,439.0

1.1%

128.4%

47

Египет

11,644.7

0.8%

18,175.2

1.0%

156.1%

48

Марокко

3,699.1

0.2%

1,998.5

0.1%

54.0%

49

ЮАР





130.5

0.0%



50

Тунис

569.7

0.0%

134.8

0.0%

23.7%















10

Страны юго-восточной Азии

36,555.4

2.4%

43,227.2

2.3%

118.3%

51

Вьетнам

5,965.8

0.4%

1,880.1

0.1%

31.5%

52

Индия

1,665.0

0.1%

1,770.1

0.1%

106.3%

53

Тайвань

286.9

0.0%

673.9

0.0%

234.9%

54

Таиланд





2.7

0.0%



55

Индонезия



0.0%

43.1

0.0%



56

Филиппины



0.0%

3.3

0.0%



57

Сингапур



0.0%

5,549.2

0.3%



58

Бангладеш

11,963.6

0.8%

10,737.9

0.6%

89.8%

59

Пакистан

9,730.6

0.6%

16,517.9

0.9%

169.8%

60

Гонконг

118.4

0.0%

4.2

0.0%

3.5%

61

Республика Корея

6,156.0

0.4%

5,664.4

0.3%

92.0%

62

Япония

669.2

0.0%

342.3

0.0%

51.1%

63

Австралия





0.6

0.0%



64

Мъянма



0.0%

37.6

0.0%

















11

Страны Юго-Западной Азии

47,164.8

3.1%

27,819.9

1.5%

59.0%

65

Афганистан

4,201.1

0.3%

4,884.5

0.3%

116.3%

66

Израиль

1,058.9

0.1%

1,084.7

0.1%

102.4%

67

Саудовская Аравия

4.2



0.0





68

Иран

41,657.8

2.7%

20,604.2

1.1%

49.5%

69

ОАЭ

110.7

0.0%

270.4

0.0%

244.4%

70

Грузия

74.3

0.0%

39.1

0.0%

52.7%

71

Кувейт



0.0%

885.4

0.0%



72

Сирия

57.9

0.0%

51.6

0.0%

89.2%



Структура экспорта текстильной и швейно-трикотажной продукции за 2020 год