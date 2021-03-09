ГУВД Ташкента сообщило о задержании таксиста, который подозревался в домогательствах к 10-летнему мальчику. 28 февраля в УКД ОВД Чиланзарского района обратился отец ребёнка и попросил принять законные меры против таксиста, совершившего развратные действия в отношении его сына.

Следственный отдел районного УКД ОВД возбудил уголовное дело по части 1 статьи 129 Уголовного кодекса (совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 16 лет).

Сотрудники ГУВД Ташкента установили личность подозреваемого, им оказался 47-летний Гайрат Д. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 119 через статью 25 Уголовного кодекса (покушение на насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме, совершённое в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 14 лет).

Обвиняемый заключён под стражу, следствие продолжается.