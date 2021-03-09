8 марта — праздник, когда принято дарить любовь, поздравлять всех женщин и желать добра. Только немногие знают, что в этот день принято восхвалять не только женскую красоту, но и силу, стойкость духа и волю характера. И в этом году компания Samsung Electronics собрала истории успеха, неудач и трудностей разных женщин, показав, что в 21 веке они способны на многое.

#FemaleTeamGalaxy

В проекте #FemaleTeamGalaxy участвовали женщины из разных сфер. Художницы, актрисы, руководительницы крупных компаний, фотограф, фуд-блогер, модель и спортсменка поделились своими историями и рассказали о тернистых путях в достижении успеха. Они доказывают, что в 21 веке женщины могут быть не только хранительницами очага, мамами или женами. Героини проекта на личном опыте показывают, что верой в себя, упорством и трудом можно достичь желаемого. Они убеждают зрителей, что женская энергия и сила способны совершать невозможное.

«Мне все говорили, что это не мой вид спорта. Это был тот самый переломный момент, когда моей главной целью было в первую очередь доказать себе обратное. Когда общество давит и навязывает свое видение, обычно многие ломаются. Для меня же это был вызов», — говорит Динара Ибрагимова, мастер спорта международного класса по синхронному плаванию.





Этот проект полон вдохновляющих историй жительниц Узбекистана, которые не побоялись шагнуть навстречу своей мечте. Этим проектом Samsung Electronics призывает девушек и девочек быть уверенными в своих возможностях, не сдаваться и идти вперед к своим желаниям.

«Я не люблю оглядываться в прошлое, всегда смотрю только вперед. Прошлое — это просто опыт, который помогает в будущем. И я не вижу смысла его менять. Ведь именно опыт помогает стать сегодня тем, кем мы стали», — говорит Ирина Салихова, коммерческий директор компании Afisha Media, руководитель проектов Zira.uz и Zira bakery.





Конкурс в #FemaleTeamGalaxy

Samsung Electronics приглашает всех желающих стать героинями проекта и рассказать о своем пути становления сильной женщиной. А 25 марта компания разыграет среди участниц проекта ценные призы: 3 смартфона Samsung Galaxy A01 Core и 5 Samsung Power Bank.

Подробная информация о розыгрыше доступна по ссылке.

Выгодная акция

Также продолжается акция Samsung Electronics в честь женского дня. До 11 марта при покупке смартфона серии Galaxy S20, S21 или Note20 можно получить возможность выиграть один из 21 крутого подарка:

3 флагманских смартфона Galaxy S21;

5 смарт-часов Galaxy Watch Active2;

10 смартфонов Galaxy A01 Core;

3 пары наушников Galaxy Buds.

Чтобы стать участником розыгрыша, нужно после покупки смартфона зарегистрироваться в приложении Samsung Members. После регистрации каждый покупатель получает гарантированный приз — бесплатную трехмесячную подписку на сервис Megogo.

Все подробности акции можно найти по ссылке.

Телефон для справок: 7799.

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