Общественное пространство на крыше — личная лаунж-зона для жителей шестиэтажного дома в Mirabad Avenue.
Резиденция заботится о комфорте и безопасности будущих жителей. Поэтому на крыше отсутствует детская площадка.
Терраса на крыше будет создана для отдыха в спокойной обстановке вдали от суеты. Здесь можно комфортно поработать, почитать или прогуляться с коляской на свежем воздухе.
Можно не переживать за безопасность детей — высота ограждений по периметру составляет 1,5 м.
Чем привлекательны и выгодны апартаменты второй линии
Шестиэтажные дома сдаются быстрее. Сейчас осталось ограниченное количество доступных апартаментов. В продажу поступает последний дом с 30 квартирами.
До конца марта при полной оплате доступна скидка 15%.
При покупке апартаментов резиденту предоставляется предчистовая отделка и возведение внутренних перегородок по индивидуальному дизайн-проекту.
Квадратура апартаментов второй линии варьируется от 59 до 84 кв. м.
На фото: распроданный шестиэтажный дом в блоке D
Премиальный сервис
На территории резиденции будет работать квалифицированный персонал. Сотрудники сервиса соответствуют всем требованиям, необходимым для комфорта будущих жильцов.
На фото: входная группа домов второй линии
Они смогут помочь с вызовом обслуживающего персонала, заказом такси, подачей автомобиля, доставкой покупок и многим другим.
Не выходя из квартиры, можно будет отправить вещи в химчистку или даже вызвать портного.
Премиум-класс отличается своей инфраструктурой. Нет надобности куда-то ехать на ужин — рестораны будут находиться прямо на аллее у дома.
На фото: шестиэтажный дом блока B. Вид со стороны авеню
Сдача дома в блоке B запланирована на сентябрь. Это значит, что уже к концу года будущие резиденты смогут заселиться в апартаменты.
Для получения персональной консультации можно обратиться в офис продаж или по телефону: (+998) 78−150−22−22.
Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.
Сайт: mirabad.uz
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