Общественное пространство на крыше — личная лаунж-зона для жителей шестиэтажного дома в Mirabad Avenue.

Резиденция заботится о комфорте и безопасности будущих жителей. Поэтому на крыше отсутствует детская площадка.

Терраса на крыше будет создана для отдыха в спокойной обстановке вдали от суеты. Здесь можно комфортно поработать, почитать или прогуляться с коляской на свежем воздухе.

Можно не переживать за безопасность детей — высота ограждений по периметру составляет 1,5 м.





Чем привлекательны и выгодны апартаменты второй линии

Шестиэтажные дома сдаются быстрее. Сейчас осталось ограниченное количество доступных апартаментов. В продажу поступает последний дом с 30 квартирами.

До конца марта при полной оплате доступна скидка 15%.

При покупке апартаментов резиденту предоставляется предчистовая отделка и возведение внутренних перегородок по индивидуальному дизайн-проекту.

Квадратура апартаментов второй линии варьируется от 59 до 84 кв. м.



На фото: распроданный шестиэтажный дом в блоке D

Премиальный сервис

На территории резиденции будет работать квалифицированный персонал. Сотрудники сервиса соответствуют всем требованиям, необходимым для комфорта будущих жильцов.



На фото: входная группа домов второй линии

Они смогут помочь с вызовом обслуживающего персонала, заказом такси, подачей автомобиля, доставкой покупок и многим другим.

Не выходя из квартиры, можно будет отправить вещи в химчистку или даже вызвать портного.

Премиум-класс отличается своей инфраструктурой. Нет надобности куда-то ехать на ужин — рестораны будут находиться прямо на аллее у дома.



На фото: шестиэтажный дом блока B. Вид со стороны авеню

Сдача дома в блоке B запланирована на сентябрь. Это значит, что уже к концу года будущие резиденты смогут заселиться в апартаменты.





Для получения персональной консультации можно обратиться в офис продаж или по телефону: (+998) 78−150−22−22.

Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

Сайт: mirabad.uz

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