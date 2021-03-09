9 марта в Федерации профсоюзов Узбекистана прошло расширенное видеоселекторное совещание Республиканской комиссии по системному решению проблем и социальной поддержке женщин.

По данным Daryo, в мероприятии приняли участие глава Федерации профсоюзов Кудратилла Рафиков, советник президента Рустам Касимов, председатель Сената Танзила Нарбаева, члены правительства и другие. Общее количество участников — около 1750 человек.

По словам журналистов, Кудратилла Рафиков попросил приглашённых представителей СМИ покинуть помещение «в разгар мероприятия», которое проходило в критическом духе.

«Фарход ака (Махмудов, первый заместитель главы Национальной телерадиокомпании — ред.), пусть телевизионщики уходят, всё, — сказал, по данным издания, глава Федерации профсоюзов. — Тут у нас есть свои разговоры, поэтому, пожалуйста, вы все можете идти. Фарход ака. Фарход ака здесь? Махмудов, давайте отпустим журналистов. Они могут уходить, спасибо».

Заседание началось в 11:00 и спустя полутора часа помещение покинули не только корреспонденты и операторы телеканалов «Узбекистан 24», Yoshlar, UzReport TV, Mening Yurtim, Zo’r TV, но и представители Daryo, «Халқ сўзи online» и других изданий.

Журналисты сразу же обратились за разъяснением к пресс-секретарю Федерации профсоюзов Мухаббат Урмонбековой и представителю пресс-службы Сената Жонибеку Маърупову, но не смогли получить ответ.

По словам журналистки телеканала MY5 Юлдуз Олимовой, глава пресс-службы федерации сказала, чтобы ей показали материал перед публикацией, а после получения отказа попросила представителей Сената «угомонить» журналистов. Мухаббат Урмонбекова опровергла это обвинение и заявила, что говорила о возможности предварительно просмотреть интервью с руководством федерации «в качестве просьбы».

Корреспондент Daryo Миролим Исажонов сообщил, что журналистов вывели, когда начали критиковать некоторых заместителей министров. «Если собирались вывести СМИ, то зачем тогда их пригласили на мероприятие?» — спросил он.

Руководитель пресс-службы Сената Джалоллидин Усманов сообщил «Газете.uz», что мероприятие состояло из двух частей.

«Журналисты были приглашены на первую часть. Из-за недопонимания журналистам правильно не объяснили план», — сказал он.

На совещании Кудратилла Рафиков заявил, что «глава нашего государства выделил из госбюджета 2,5 трлн сумов на решение проблем женщин и оказание социальной поддержки».

«Такого ещё не было в истории. По вчерашнему постановлению в сферу будет направлено дополнительно 600 млрд сумов», — сказал глава Федерации профсоюзов.

Кудратилла Рафиков (1947 года рождения) руководит Федерацией профсоюзов с декабря 2016 года. Он одновременно занимает пост председателя Республиканской комиссии по системному решению проблем и социальной поддержке женщин, а также заместителя председателя Республиканского общественного женского совета.