Двухэтажный жилой дом №7 на улице Бабура в Яккасарайском районе Ташкента вновь включён в Национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия, следует из постановления Кабинета министров Узбекистана от 3 марта 2021 года (ПКМ№119).

В реестр в качестве архитектурного памятника также включена часовня святого Георгия в махалле «Камолон» на улице Козиробод в Шайхонтахурском районе, построенная 1885 году. В список вошло и здание хокимията Яккасарайского района (бывш. Дворец культуры обувщиков) от 1930 года.

В начале февраля Ташкентский межрайонный административный суд признал решение бывшего хокима Ташкента Абдукаххора Тухтаева от 2 августа 2007 года об исключении дома №7 на улице Бабура из реестра объектов культурного наследия недействительным.

Ввиду отсутствия у дома статуса культурного наследия действующий хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев решением №1550 от 13 октября 2018 года передал земельный участок под домом компании Universal Packing Masters для сноса и строительства нового жилого дома, с переселением жильцов и выплатой им компенсаций. Позже предприниматель Мурад Назаров сообщил, что в том году по трёхстороннему договору право на строительство было передано Jemchug House.

Застройщик после получения земли начал работы по расселению. Однако часть жителей дома добивалась того, чтобы он вновь стал объектом культурного наследия, и выиграла суд у Министерства культуры и столичного хокимията.