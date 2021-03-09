В первые два месяца с начала года на территории Узбекистана зарегистрировано 802 дорожно-транспортных происшествия. Эти данные опубликовала пресс-служба ГУБДД МВД.

Из общего числа автоаварий количество ДТП с участием пешеходов составило 393, с участием детей — 103, по вине пьяных водителей — 14, с тяжелыми последствиями — 6.

ДТП со смертельным исходом за два месяца произошло 255. В них погибло 265 человек, из них 188 — непосредственно на месте, а 77 — в лечебных заведениях в течение суток после аварии.

Количество пострадавших в ДТП за отчетный период составило 724 человека.

Среди основных причин дорожно-транспортных происшествий:

Переход улицы в неположенном месте — 212 случаев;

Несоблюдение скоростного режима — 105;

Водитель не заметил пешехода — 102;

Нарушение правил обгона — 70;

Изменение направления движения — 62;

Неосторожность водителя — 57;

Неблагоприятные погодные условия — 42;

Засыпание водителей за рулем — 40;

Недостаточные условия для пересечения улиц пешеходами — 30;

Несоблюдение дистанции — 22;

Проезд на красный сигнал светофора — 19;

Выезд велосипедистов на дорогу из-за отсутствия велодорожек — 18;

Неопытность водителя — 15;

Ослепление водителя фарами встречного автомобиля — 7;

Использование мобильного телефона во время движения — 1.

Как сообщалось ранее, в 2020 году в Узбекистане было зарегистрировано 6982 дорожно-транспортных происшествия. Количество аварий с летальным исходом в прошлом году составило 1689, в них скончалось 1962 человека. Число получивших телесные повреждения в результате ДТП — 6591 человека.