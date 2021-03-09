В первые два месяца с начала года на территории Узбекистана зарегистрировано 802 дорожно-транспортных происшествия. Эти данные опубликовала пресс-служба ГУБДД МВД.
Из общего числа автоаварий количество ДТП с участием пешеходов составило 393, с участием детей — 103, по вине пьяных водителей — 14, с тяжелыми последствиями — 6.
ДТП со смертельным исходом за два месяца произошло 255. В них погибло 265 человек, из них 188 — непосредственно на месте, а 77 — в лечебных заведениях в течение суток после аварии.
Количество пострадавших в ДТП за отчетный период составило 724 человека.
- Среди основных причин дорожно-транспортных происшествий:
- Переход улицы в неположенном месте — 212 случаев;
- Несоблюдение скоростного режима — 105;
- Водитель не заметил пешехода — 102;
- Нарушение правил обгона — 70;
- Изменение направления движения — 62;
- Неосторожность водителя — 57;
- Неблагоприятные погодные условия — 42;
- Засыпание водителей за рулем — 40;
- Недостаточные условия для пересечения улиц пешеходами — 30;
- Несоблюдение дистанции — 22;
- Проезд на красный сигнал светофора — 19;
- Выезд велосипедистов на дорогу из-за отсутствия велодорожек — 18;
- Неопытность водителя — 15;
- Ослепление водителя фарами встречного автомобиля — 7;
- Использование мобильного телефона во время движения — 1.
Как сообщалось ранее, в 2020 году в Узбекистане было зарегистрировано 6982 дорожно-транспортных происшествия. Количество аварий с летальным исходом в прошлом году составило 1689, в них скончалось 1962 человека. Число получивших телесные повреждения в результате ДТП — 6591 человека.