В субботу в Ташкенте прошло торжественное мероприятие, посвящённое Международному женскому дню, в котором принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Как отметил корреспондент «Газеты.uz», оно отличилось многими неформальными моментами.

Впервые за долгое время большое количество гостей собралось в одном месте без масок.

Выступая на мероприятии, президент сказал: «Вы для нас прежде всего олицетворение матери, Родины и семьи, источник безграничной любви и нежности, энергии и вдохновения».

Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость кардинального повышения роли женщин в общественно-политической жизни и предпринимательстве.

Нужно уделить особое внимание воспитанию девочек, подготовке их к самостоятельной жизни, созданию условий для приобретения ими современных знаний и навыков, трудоустройства, занятия достойного места в обществе, сказал он.

Президент отметил, что с каждым днём растёт роль женщин в государственном управлении — сегодня они составляют треть всех сотрудников в этой системе.





Руководящие должности занимают около 1500 женщин, среди них 6 хокимов городов и районов.

Шавкат Мирзиёев отметил, что в этот раз награды получат не только женщины, добившиеся успехов в той или иной отрасли, но и матери, посвятившие свою жизнь воспитанию детей.





Среди награждённых была Мукаддас Зиёвитдинова, чьи сыновья создали текстильную фабрику в Чустском районе, обеспечили работой более 1000 человек и за год экспортировали продукцию на 9 млн долларов.

В ходе мероприятия президент вручил награды обладательницам премии Зульфии. Одной из них стала учащаяся 8-го класса Гулсанем Уразбаева из Каракалпакстана.





В октябре прошлого года во время визита в IT-парк в Ташкенте президент беседовал с девушкой по видеосвязи и обещал встретиться с ней.





В разговоре с корреспондентом «Газеты.uz» Гулсанем рассказала, что в момент получения награды она сказала руководителю страны, что «не смогла дождаться и приехала сама». Глава государства пожелал ей двигаться вперёд и добиваться новых результатов.





Вручив высокие награды, Шавкат Мирзиёев направился не к своему столу, а в сторону гостей. Первыми, кого он приветствовал, стали представительницы дипломатического корпуса и международных организаций.

Посол Китая Цзян Янь заговорила с президентом на узбекском языке и даже зачитала отрывок из гимна Узбекистана.





Глава государства шёл от стола к столу, здороваясь за руки почти с каждой присутствующей.

Кадр из видео.

Когда сотрудники службы безопасности не пустили одну из гостий к президенту, он вернулся назад и приказал пропустить её.

Увидев среди присутствующих Юлдуз Ражабову (на фото выше — слева), сыгравшую в историческом фильме «Мендирман Жалолиддин», президент сказал: «Кино вышло отличным, молодец». Актриса в этом году получила медаль «Шухрат».





Шавкат Мирзиёев вместе с гостями посмотрел концертную программу, а затем отправился в Республиканский пансионат для ветеранов войны и труда.

Президент спросил у главы учреждения об имеющихся проблемах. Директор пансионата сообщила о нехватке лекарств и низких заработных платах.





Здесь состоялась встреча с представителями правительства, сотрудниками пансионата и проживающими там пожилыми людьми.

Президент снова спросил о проблемах: «У кого какие есть предложения?» Он в шутку добавил: «Вам не сказали не говорить о проблемах, говорить, что все отлично?»





Шавкат Мирзиёев поручил повысить зарплаты работникам домов «Саховат» и «Мурувват».