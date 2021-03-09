На днях Rost24.uz сообщило о «кровавой» воде в канале, которая протекает через махаллю «Унгкургон» в Кибрайском районе Ташкентской области. Об этом также заявляли пользователи социальных сетей.

По данным издания, дважды в день в канал сливали кровь и отходы убойных животных из скотобойни на территории скотопригонного рынка, который принадлежит компании Obod Savdo Biznes. Река соединяется с каналом «Каракамыш» в Кибрайском районе, откуда вода протекает через массив Каракамыш в Ташкенте и впадает в бассейн в центре Алмазарского района.

Как сообщила областная администрация, рабочая группа из 10 специалистов выяснила, что сточные воды смывались в канал из скотобойни. По данному факту Кибрайская районная инспекция Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды 26 февраля уже вынесла предупреждение.

Сообщается, что нарушены статья 19 закона «Об охране природы», а также статьи 18, 19, 99 закона «О воде и водопользовании». В результате нарушители привлечены к ответственности по части 1 статьи 72 (нарушение правил охраны водных ресурсов / влечёт наложение штрафа на граждан от 3 до 5, а на должностных лиц — от 5 до 10 базовых расчетных величин) Кодекса об административной ответственности, говорится в заявлении хокимията.

Проверка показала, что на основании решения хокима района от 9 декабря 2014 года здания предприятия от фермерского хозяйства «Нур Фаррух» были переданы Obod Savdo Biznes. Сама скотобойня была запущена в 2018 году, но при изучении документов не были обнаружены заключения соответствующих ведомств.

Кроме того, гидроизоляционные ямы для сточных вод и водотока из скотобойни были сделаны из бетона, но отходы не собирались, а сливались в поле и канал. Причина — не были заключены соглашения с ГУП «Тоза худуд» на выкачку сточных вод из ям и вывоз бытовых отходов. В результате на территории скотобойни образовался беспорядок из-за скопления смытой крови и остатков животных.

Это привело к нарушению статьи 16 закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также временных требований Государственного комитета ветеринарии, установленных в отношении специализированных под скотобойни предприятий.

В настоящее время даны указания и получена расписка от руководителя предприятия об устранении недостатков в течение пяти дней, слив сточных вод в канал приостановлен и трубы выкопаны, сообщили в областной администрации. Хокимият добавил, что районная инспекция Госкомэкологии установит размер ущерба, нанесённого окружающей среде.