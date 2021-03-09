Велогонщица Ольга Забелинская 7 марта заняла второе место в гонке на Grand Prix Gundogmus в Турции. Соревнования проходили в рамках учебно-тренировочного сбора, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Дистанцию в 68,7 километра 40-летняя спортсменка преодолела за 2 часа 15 минут и 57 секунд и завоевала серебряную медаль. Ольга Забелинская уступила первенство российской спортсменке Алёне Иванченко, которая финишировала за 2 часа 15 минут и 50 секунд. Третьей финишную черту — спустя 19 секунд после победительницы — пересекла Мария Новолодская.







