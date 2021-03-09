Всем известно, что в Узбекистане непрерывно проводятся экономические реформы. С каждым днем страна делает все более стремительные и уверенные шаги на пути развития предпринимательства, финансовых и банковских услуг для населения.

В связи с этим страховые услуги становятся неотъемлемым элементом бизнес-процессов и глубже проникают в жизнь потребителей. Предприниматели и население все с большей готовностью обращаются к страховым компаниям. Они приобретают страховые полисы для автомобиля, обращаются в рамках ипотечного кредита или страхуют жизни сотрудников.





Как не ошибиться при выборе страховой компании? Каким рекомендациям нужно следовать? На эти и многие другие вопросы ответил заместитель генерального директора по общему страхованию компании Alfa Invest Абдулатиф Хусанов.

Размышляя над тем, как застраховать автомобиль и какую страховую компанию выбрать, нужно помнить об определенных правилах. Они помогут снизить риски и выбрать надежное страховое покрытие.

Имеет смысл обратить внимание на страховую компанию из числа крупных и известных. У них есть многолетний опыт и компетентные сотрудники, предоставляющие качественный сервис. Одним из основных показателей является размер собранных премий. Однако сборы еще не свидетельствуют об удовлетворенности клиентов.

Alfa Invest рекомендует также обращать внимание на размер выплат, осуществленных компанией, в особенности по интересующему виду страхования. Например, при выборе полиса ОСАГО можно воспользоваться данными официальных источников. Они доступны на сайте Министерства финансов и Фонда гарантированных выплат по ОСАГО.

На протяжении 18 лет Alfa Invest является одной из ведущих частных страховых компаний. Она делится актуальными данными в своих открытых источниках.

Важно обратить внимание на наличие лицензии и размер уставного капитала.





Главное не гнаться за дешевизной. Например, по ОСАГО тарифы ниже рыночных в полтора-два раза предлагают в основном агенты и посредники. Это не всегда законно и может противоречить законодательно установленным тарифам.

А демпинг, практикующийся на протяжении долгого времени, свидетельствует о непродуманной тарифной политике. Скоро у страховщика могут закончится ресурсы, уровень убыточности вырастет и риск вероятности наступления неплатежеспособности возрастет.

Нужно выбирать публичную компанию. На рынке Узбекистана предаставлены более 30 страховых компаний. Важно обратить внимание насколько компания раскрывает информацию о себе. Публичности страховщику придает размещение общих сведений о себе, информация о лицензии, руководстве компании, финансовых показателях. Также нужно смотреть на участие в различных рейтингах и доступность в социальных сетях и интернет-площадках.

Нужно ценить сервис. Сотрудники компании должны быть вежливыми и грамотными. В офисе страховщика должна быть оформлена комфортная зона для клиентов. Хорошо, если у компании есть гибкие продукты и дополнительные услуги: круглосуточная поддержка контакт-центра и оперативное урегулирование.

Alfa Invest соответствует всем вышеперечисленным критериям и не собирается останавливаться на достигнутом.

В рамках стратегии развития и роста компания поставила ряд задач:

внедрить новую линейку онлайн-продуктов;

обновить онлайн-ресурсы;

запустить современный сайт, чат-бот и мультифункциональный круглосуточный контакт-центр.





Компания стремится упростить процесс оформления онлайн-полисов и урегулирования претензий.

Цель Alfa Invest — стать страховой компанией, которую рекомендуют деловым партнерам, родственникам и друзьям в Узбекистане. Успех которой будет основан на первоклассном обслуживании клиентов, внедрении инноваций, профессионализме и командной работе, гарантируя карьерный рост для сотрудников.

Клиенты Alfa Invest — это основа бизнеса страховой компании. Потому что именно их лояльность обеспечивает устойчивое развитие компании.

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