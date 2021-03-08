Узбекистан достиг существенного прогресса в расширении возможностей для более 17 миллионов женщин и девочек страны. Вместе с тем, необходимы дополнительные меры в рамках соответствующей государственной политики для полноценной реализации ими своих прав и интересов. Следует также учитывать, что пандемия COVID-19 создала дополнительные проблемы для здоровья, безопасности и экономического благополучия женщин, говорится в статье экспертов Всемирного банка Уильяма Зейтца и Одри Сакс.

В начале 2020 года стало очевидно, что COVID-19 является не просто чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Вирус очень быстро нанёс беспрецедентный по своим масштабам ущерб экономикам и людям по всему миру. Уже на ранних этапах пандемии высказывались опасения, что она по-разному и довольно непропорционально затронет мужчин и женщин.

Мониторинг и анализ ситуации в режиме реального времени помогает собрать важные данные о гендерных аспектах кризиса и выработать соответствующие рекомендации для принятия мер по смягчению последствий пандемии со стороны правительств в разных странах.

С 2018 года проект «Слушая граждан Узбекистана» («СГУ»), осуществляемый Центром «Стратегия развития» и Центром экономических исследований и реформ при содействии Всемирного банка, проводит ежемесячные опросы с целью анализа мнений и благополучия респондентов из 4000 домохозяйств во всех регионах. После введения первого общенационального карантина в марте 2020 года опрос также стал использоваться для мониторинга влияния пандемии на здоровье и социально-экономическое положение граждан и махаллей по все стране. С начала кризиса было проведено свыше 18 тысяч опросов, результаты которых приводятся ниже.

Исследования в рамках «СГУ» показывают, что существующее в Узбекистане неравенство между мужчинами и женщинами делает последних более уязвимыми перед экономическими потрясениями, такими как пандемия COVID-19. Потеря доходов от трудовой деятельности, денежных переводов из-за рубежа и поступлений из других источников, возросшая нагрузка по ведению домашнего хозяйства, увеличение случаев домашнего насилия — всё это ухудшило условия жизни и здоровья женщин из малообеспеченных домохозяйств в городских и сельских районах страны.





Проблема гендерного неравенства в Узбекистане особенно ощутима в сфере занятости. Женщины и без того гораздо реже, чем мужчины, трудоустроены на оплачиваемой работе. В среднем с октября 2018 года по декабрь 2020 года только 19% женщин активно работали в течение недели, предшествующей опросу «СГУ». Для сравнения, у мужчин этот показатель достигал 44%. Доля женщин, работающих полный трудовой день, в городах составляла 34%, а в сельских районах — 28%.

Среди мужчин в среднем наблюдается устойчивый рост участия на рынке труда с каждым последующим уровнем образования. Однако женщинам необходимо получить высшее образование, прежде чем их работа начнёт приносить им экономическую выгоду. Например, окончание школы увеличивает вероятность трудоустройства у мужчин на 15%, но никак не влияет на перспективы трудоустройства у женщин.

Семейное положение и обязанности по уходу за детьми также влияют на трудоустройство женщин. Перспективы найти работу у замужних женщин гораздо ниже по сравнению с незамужними. Показатели трудоустройства составляют 36% против 52%, соответственно.

В ходе одного из раундов «СГУ», проводившегося до 2020 года, на вопрос, почему они не ищут работу, 43% женщин ответили, что причиной является «ведение домашнего хозяйства». И только 7% мужчин сослались на данную причину.

Пандемия COVID-19 негативно повлияла на отрасли, в которых высока доля занятости женщин. Они преимущественно трудятся в неформальном секторе экономики, на сезонных работах и работах с частичной формой занятости, которые значительно пострадали из-за кризиса. Женщины широко представлены в индустрии питания и гостиничного сервиса (52%), розничной торговле (51%), а также сферах искусства, развлечений и отдыха (45%). В этих сферах наблюдался наибольший уровень сокращения рабочих мест с начала пандемии.

Так, анализ данных OLX.uz, крупнейшего онлайн-ресурса вакансий в Узбекистане, показывает, что после снижения числа новых объявлений в апреле их количество так и не вернулось на прежний уровень к концу 2020 года. В период с апреля по декабрь секторами с наибольшим снижением вакансий по сравнению с годом ранее стали туризм (-51%); красота, фитнес и спорт (-43%), секретарская и административно-хозяйственная деятельность (-36%), культура и искусство (-30%), а также работа в барах и ресторанах (-17%). Эти отрасли традиционно создают рабочие места для женщин.





Во время пандемии в домохозяйствах, возглавляемых женщинами и мужчинами, наблюдался одинаковый уровень потери работы и сокращения доходов от денежных переводов из-за рубежа. Но эти потрясения, вероятнее всего, нанесли больший урон женским домохозяйствам, которые в среднем имеют меньше источников поддержания своего экономического благополучия. Ещё до начала пандемии средний ежемесячные доход домохозяйств, возглавляемых женщинами, был на 17% ниже дохода мужских домохозяйств.

Домохозяйства, возглавляемые женщинами, с меньшей вероятностью смогут оплатить непредвиденные расходы, чаще занимают деньги для покрытия своих базовых потребностей (питание, транспортные расходы, медикаменты и т. п. ) и чаще не способны оплатить коммунальные услуги. В декабре 2020 года 42% домохозяйств, возглавляемых женщинами, заявили, что не смогут оплатить непредвиденные расходы в размере 100 тысяч сумов. Доля мужских домохозяйств, ответивших так же, составила 25%.

До пандемии домохозяйства, возглавляемые женщинами, регулярно сообщали о более частых случаях нехватки продуктов питания в их семьях. Этот разрыв увеличился ещё больше в период с апреля по декабрь 2020 года. Так, 17% домохозяйств, возглавляемых женщинами, сообщали о нехватке продуктов питания по сравнению с 10% домохозяйств, возглавляемых мужчинами.

В 2020 году в Узбекистане также наблюдался рост домашнего насилия. Вместе с экономическими трудностями, вызванными пандемией, росло и число случаев физического, психологического, экономического и сексуального насилия над женщинами и девочками.

Официальная статистика касательно такого рода правонарушений в стране все ещё остается недоступной. Однако, по данным Министерства внутренних дел, в период с января по декабрь 2020 года было выдано около 14,8 тысячи охранных ордеров для обеспечения безопасности и интересов жертв гендерного насилия. Женщины, как правило, чаще всего подвергаются насилию в своих семьях. В 2020 году из 13230 случаев в 82% лицами, применявшими насилие, выступали их мужья.

Проблемы экономического и семейного характера способствовали ухудшению здоровья женщин. С июля по декабрь 2020 года 47% респонденток оценили своё психическое здоровье как «удовлетворительное» или «плохое» (в отличие от оценок «хорошо», «очень хорошо» или «отлично»). Пик такого рода ответов пришелся на август, когда 55% женщин заявили, что их психическое здоровье можно охарактеризовать как «удовлетворительное» или «плохое».





Половина жителей Узбекистана, или более 17 миллионов человек, составляют женщины и девочки. Эта цифра сопоставима с населением таких государств, как Нидерланды или Эквадор. Они способны внести огромный вклад в процессе экономического восстановления страны после пандемии. Для этого необходимо устранять существующие барьеры для участия женщин в экономической, социальной и общественно-политической жизни.

Правительство Узбекистана проводит последовательную политику по достижению данной цели. Так, в феврале был озвучен ряд дополнительных мер, направленных на сокращение бедности среди женщин. Они включают планы по увеличению занятости и предпринимательства среди женщин, расширение доступа к социальной помощи и здравоохранению, профессиональной переподготовке и высшему образованию, улучшению их жилищных условий и дошкольных услуг для их детей и т. д.

Перечисленные меры звучат многообещающие, но их успех будет всецело зависеть от системной и систематической работы на уровне правительства и региональных властей, нацеленной на реальное устранение барьеров для прав и интересов женщин.

Такая работа, среди прочего, могла бы включать в себя широкую кампанию по информированию женщин о существующих государственных программах и проектах, направленных на их социально-экономическую поддержку, о критериях отбора, возможностях участия в них и т. д.

Узбекистан преодолевает самый серьезный экономический кризис с момента обретения независимости в 1991 году. Равенство между мужчинами и женщинами следует рассматривать как один из ключевых факторов для скорейшего экономического восстановления и построения более сильного и процветающего общества после завершения пандемии. Необходимо создать равные условия и возможности для всех граждан страны, независимо от их пола.

Об авторах

Уильям Зейтц — руководитель программ Всемирного банка по вопросам бедности и равенства в Центральной Азии

Одри Сакс — старший специалист Всемирного банка по вопросам социального развития