8 марта в мире в 111-й раз отмечается Международный женский день. В разных странах проходят традиционные акции солидарности, а также марши против дискриминации женщин и с требованием равенства. Из-за пандемии коронавируса акции солидарности во многих городах оказались немногочисленными.

Казахстан

Фото: Алихан Сариев / Tengrinews.kz.

В Алматы прошёл женский марш, который, по словам организаторов, стал первым официальным феминистским маршем в Казахстане, сообщает Tengrinews.kz.

Фото: Алихан Сариев / Tengrinews.kz.

Участницы требовали равную оплату труда, ввести уголовное наказание за домогательства, избиения и побои.

«Бьёт — значит, сядет», «Мы все сестры», «Каждая женщина важна!», «Я никому ничего не должна», — кричали участницы марша.

Кыргызстан

Фото: Мундузбек Калыков / Kloop.

В Бишкеке и Оше также прошли марши за права женщин. По данным Kloop, каждый из них стал рекордно большим для своего города: в Бишкеке собралось до 600 человек, а в Оше — около 50.

Как пишет издание, оба марша прошли спокойно и без инцидентов, хотя не были согласованы с властями.

Фото: Мундузбек Калыков / Kloop.

Участники акции вышли с плакатами «Женское счастье — политическое участие», «Женское счастье — свобода мирных собраний», «Нет насилию», «Бьёт — значит, статья», «Я не объект оценки», «Бери свои цветы и верни мои права», «Я хочу быть в безопасности» и другие. Среди них также можно было увидеть лозунг на узбекском языке «Ғийбатингизга зор эмасман» («Я не нуждаюсь в ваших сплетнях»).

Фото: Мундузбек Калыков / Kloop.

Россия

Фото: Аркадий Колыбалов / «Российская газета».

Волонтёры в Москве вместе с представителями молодёжных организаций и Общественной палаты столицы поздравили женщин с 8 Марта на улицах города.

В парке Горького прошёл забег, к которому присоединились 650 мужчин. Они преодолели символическую дистанцию с букетами тюльпанов. На финише они подарили их девушкам.

Фото: ПЬЯTNIЦА / Telegram.

В Петербурге прошла феминистская акция в честь 8 марта. Активистки пели частушки, водили хороводы и скандировали «Долой патриархат». Мероприятие было заявлено как акция за закон о домашнем насилии, за освобождение политзаключенных и за борьбу с женской бедностью.

Фото: vl.ru.

Во Владивостоке накануне 8 Марта загорелось огромное светящееся сердце на фасаде здания правительства Приморского края. Инсталляция появилась благодаря работникам, включившим свет в своих кабинетах в определённом порядке. Акция приурочена к Международному женскому дню.

Украина





В Киеве и других городах Украины 8 марта прошёл Женский марш под названием «У пандемии — женское лицо». Как передает Укринформ, в этом году марш был посвящен негативным последствиям пандемии, которые больше всего отразились на женщинах.

Отмечается, что уровень домашнего насилия в условиях карантина стремительно растёт, в то время как ответственность перед законом тех, кто совершает насилие, до сих пор не является безусловной.

Организаторы также требовали ратифицировать Стамбульскую конвенцию (международное соглашение Совета Европы относительно насилия против женщин и домашнего насилия).

Беларусь

Правозащитный центр «Весна», лишённый регистрации в Беларуси, призвал поддержать заключенных женщин в день 8 марта. По данным центра, с начала избирательной кампании в Беларуси против женщин было возбуждено 141 политически мотивированное уголовное дело. Как минимум 49 женщин находятся в местах заключения или под домашним арестом.

Мьянма

Фото: Myanmar Now / Twitter.

8 марта в столице Мьянмы Янгоне прошли протесты против захвата власти военными.

Фото: Скрин видео Reuters.

Чтобы предотвратить наступление полиции, протестующие развесили на фонарных столбах и электрических проводах женские саронги (традиционная одежда ряда народов Юго-Восточной Азии и Океании). Согласно местной традиции, если мужчина пройдет под одеждой, то лишится силы и славы. Протестующие женщины используют саронги также в качестве флагов.

Турция

Фото: Murad Sezer / Reuters.

8 марта женщины из уйгурской диаспоры пришли к посольству Китая в Стамбуле с различными надписями на плакатах, в том числе «Дай голос женщинам в восточном Туркестане», пишет BBC.

Женщины потребовали новостей о своих родственниках, а также выразили озабоченность в связи с ратификацией договора об экстрадиции между Китаем и Турцией. Проживающие в Турции уйгуры опасаются, что Анкара может передать их Пекину после вступления договора в силу.

Непал

Chandra Bahadur Ale / onlinekhabar.com.

Группа женщин устроила демонстрацию в Катманду, требуя от правительства снятия налога на гигиенические прокладки, утверждая, что они являются базовой потребностью.

Во многих странах начата бесплатная раздача гигиенических средств. В Непале же введён 13-процентный НДС на эти предметы, пишет onlinekhabar.com.

Израиль

В Тель-Авиве прошла акция, в рамках которой люди легли в гробы, символизируя женщин, убитых в результате домашнего насилия.

На фото видно, как женщина держит плакат с надписью: «Я отказываюсь быть следующей».

Мексика

Фото: Abbs / Twitter.

В преддверии 8 марта в Мехико все ключевые правительственные здания, а также историко-культурные сооружения, в том числе памятники и статуи, которым может быть причинён ущерб, были обнесены сплошными трехметровыми металлическими стенами. Накануне праздника активистки исписывали стены именами жертв насилия и готовились к протестам в Международный женский день.