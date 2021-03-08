Испокон человеческой цивилизации женщина является хранительницей очага и уюта, источником мудрости и доброты. Образ женщины на Востоке — это образ любящей и заботливой матери, которая поддерживает и помогает, вдохновляет и созидает, передает семейные традиции новому поколению. О значимой роли женщины говорит и древняя мудрость: «Воспитывая сына — воспитываешь мужчину, воспитывая дочь — воспитываешь нацию».

Уровень духовности и культурного развития любого общества зависит от интеллектуального потенциала и духовного развития женщин. Из истории видны примеры того, что в становлении многих великих личностей важную роль сыграли заботливые матери и мудрые женщины.

Приоритетом государственной политики Узбекистана является обеспечение прав и интересов женщин, гендерного равенства, охрана семьи, материнства и детства, развитие женского предпринимательства, создание рабочих мест и равных условий труда для женщин во всех сферах.

«ЛУКОЙЛ» уделяет большое внимание созданию достойных условий труда для женщин, поддержанию гендерного баланса и равенства. Представительницы прекрасной половины человечества играют важную роль и повседневно вносят бесценный вклад в развитие и рост компании. Сами же сотрудницы ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» с гордостью могут поделиться историями успеха и опыта. Они несомненно являются показателем создания благоприятных условий работы для женщин в «ЛУКОЙЛе».





Альмира Хасанова, начальник отдела по работе с персоналом: «Мое знакомство с компанией «ЛУКОЙЛ» началось в 2005 году в родном Казахстане. И вот на протяжении 16 лет, являясь членом большой семьи под названием «ЛУКОЙЛ», мне посчастливилось работать на нескольких проектах в различных регионах деятельности компании.

В 2016 году я приехала на работу на один из зарубежных проектов «ЛУКОЙЛа» — в удивительный, самобытный и солнечный Узбекистан. Меня по-настоящему поразил народ Узбекистана, встретив своим теплом и радушием. Так как по роду своей деятельности я занимаюсь работой с персоналом, такие качества наших работников помогли мне быстро и легко адаптироваться на новом месте.

«ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» — одна из крупных компаний в стране, которая заслуженно признается лучшим работодателем 2020 года. Наравне с мужским коллективом у нас работает более 220 женщин, как в центральном офисе, так и на производственных объектах. Более 10% из них занимают руководящие должности, успешно совмещая работу и семейную жизнь.

В современном мире многие женщины стремятся к успеху и у каждой из них собственное представление об этом понятии. Кто-то полагает, что успех состоит в семье и детях, другие же убеждены, что главное состояться в карьере и быть независимой. Однако трудно поспорить с тем, что действительно успешной вы станете, когда научитесь виртуозно совмещать все это. Да, безусловно, это требует тяжелой упорной работы, но ведь на то мы и женщины.

Я не хочу говорить, что я успешная. Наверное я больше счастливая. Счастливая мама четырех детей, супруга и конечно же женщина, реализовавшая пусть еще не все свои амбициозные планы.

Женский день мы отмечаем в начале весны — в самое замечательное время года. От всей души поздравляю всех прекрасных женщин — наших матерей, сестер, дочерей с 8 Марта. Желаю весеннего цветущего настроения, крепкого благосостояния, счастья и благополучия."





Шахиня Юсупжанова, менеджер (подготовка контрактов на поставку товаров и непроизводственный сервис): «За последние десятилетия образ женщины значительно изменился. Современная женщина предстает перед обществом не только как мать и жена, но и как квалифицированный работник. Они осваивают сложные науки, выдвигают и реализуют смелые бизнес-идеи, вносят конструктивные предложения и определяют векторы развития государственных организаций и частных компаний.

В 2009 году мне посчастливилось стать частью команды «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» — одной из передовых компаний в нефтегазовой отрасли. Компания предоставляет прекрасные возможности для профессионального развития работников, как мужчин, так и женщин. Женщины в компании, несмотря на присущую им хрупкость и нежность, отличаются упорством, внимательностью к мелочам и гибкостью в принятии решений. Благодаря высоким профессиональным качествам они получают награды и грамоты, добиваются больших успехов в карьере".





Скляренко Ольга, начальник отдела контроля и делопроизводства: «С самого начала для меня это был уникальный опыт работы в сплоченной команде профессионалов. Я с глубоким уважением отношусь к моим наставникам и коллегам, с которыми меня связывают годы настоящей дружбы, роста личностных и профессиональных компетенций. Благодаря им я сильно изменилась — стала более уверенной в себе и инициативной. Отдел контроля и делопроизводства, в котором я начинала работать специалистом и возглавляю сейчас, для всех нас — особое единство. Из наших дружных девичьих рядов вышли замечательные специалисты, работающие в разных структурных подразделениях компании.

Работа в «ЛУКОЙЛе» — прекрасная возможность для реализации своего потенциала, карьерных амбиций и личностного роста".





«ЛУКОЙЛ» поздравляет всех женщин с замечательным праздником 8 Марта. Компания желает всем крепкого здоровья, благополучия, профессиональных достижений и самого великого блага на земле — семейного счастья.

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