Неравные с мужчинами условия оплаты труда и отсутствие избирательного права побудили женщин более активно выступать за перемены. Они организовывали митинги и шествия, привлекая внимание общества к проблемам женщин.
Несмотря на то, что со временем в СССР, а ныне и в СНГ, Международный женский день потерял свою феминистскую окраску и стал днём поздравления женщин, вопрос прав и возможностей женщин остаётся актуальным.
По запросу «Газеты.uz» Национальный архив кинофотофонодокументов Узбекистана предоставил фотографии празднования Международного женского дня на территории Узбекистана в 1920-2000 годы.
Все фотографии кликабельные. Нажмите на изображение, чтобы увидеть описание.
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Комментарии
Vladimir Lee
Тогда реальное было равноправие! А сейчас всё больше фикция..
Точечка
Замечательно! Какие разительные отличия год от года в облике женщин!