Instagram
Празднование 8 Марта в Узбекистане в 1920-2000 годы
Фото: Национальный архив кинофотофонодокументов Узбекистана
Фото обложки: Демонстрация 8 марта 1929 года, Бухара
Борьба женщин за равные с мужчинами права началась в первом десятилетии ХХ века — во времена больших политических и идеологических потрясений.

Неравные с мужчинами условия оплаты труда и отсутствие избирательного права побудили женщин более активно выступать за перемены. Они организовывали митинги и шествия, привлекая внимание общества к проблемам женщин.


Несмотря на то, что со временем в СССР, а ныне и в СНГ, Международный женский день потерял свою феминистскую окраску и стал днём поздравления женщин, вопрос прав и возможностей женщин остаётся актуальным.


По запросу «Газеты.uz» Национальный архив кинофотофонодокументов Узбекистана предоставил фотографии празднования Международного женского дня на территории Узбекистана в 1920-2000 годы.

Все фотографии кликабельные. Нажмите на изображение, чтобы увидеть описание.

Празднование 8 Марта. 1925 год, Коканд.
Женщины и мужчины на трибуне в ходе празднования 8 Марта. Ташкент, 1929 год.

Женщины на демонстрации в честь празднования 8 Марта. Ташкент, 1930 год.
Подготовка к 8 Марта. Ташкент, 1937 год.
реклама
реклама
Школьницы Октябрьского района исполняют народный танец в Государственном узбекском академическом театре драмы им. Хамзы в день празднования 8 Марта. Ташкент, 1937 год.
Торжественное заседание, посвящённое 8 Марта. Театр им. Свердлова, Ташкент, 1943 год.
Стахановка Ташкентского текстильного комбината им. Сталина М. Луньякова. Девушка участвовала в социалистическом соревновании, посвящённом 8 Марта. Довела выработку до 250% нормы. Ташкент, 1944 год.
Бал во Дворце культуры текстильщиков в честь 8 Марта. Ташкент, 9 марта 1958 года.
Пионеры Ташкента приветствуют участников торжественного собрания, посвящённого Международному женскому дню, в театре им. Навои. Ташкент, 1961 год.
реклама
реклама
Во время праздничного собрания, посвящённого Международному женскому дню, во Дворце «Туркистон». Ташкент, 7 марта 1996 года.
Демонстрация 8 Марта 1929 года в Бухаре. На заднем плане транспарант с надписью: «Да здравствует Международный день женщин 8 Марта!»
Все фотографии принадлежат Национальному архиву кинофотофонодокументов Узбекистана.
Право на публикацию фотографий приобретены редакцией «Газеты.uz»
Запрещается использование графических и иных материалов, размещенных на сайте www.gazeta.uz, принадлежащих «Газета.uz» и иным третьим лицам.

Комментарии

  1. 0

    Vladimir Lee

    8 марта, 11:22

    Тогда реальное было равноправие! А сейчас всё больше фикция..

  2. 1

    Точечка

    8 марта, 11:35

    Замечательно! Какие разительные отличия год от года в облике женщин!

Отправить Выйти Отменить От:

Авторизация на Газета.uz

Авторизуйтесь на сайте, чтобы получить доступ к дополнительным возможностям.