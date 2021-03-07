Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 марта подписал постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы поддержки и обеспечения активного участия женщин в жизни общества».

Документом создаётся Республиканский общественный женский совет. Председателем совета стала глава Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева, её заместителями — глава Совета Федерации профсоюзов Кудратилла Рафиков и первый замминистра по поддержке семьи и махалли Гулнора Маруфова.

Всего в состав совета включён 41 человек, в числе которых депутат Елена Борисова, министр финансов Тимур Ишметов, министр дошкольного образования Агриппина Шин, министр здравоохранения Абдухаким Хаджибаев, министра занятости и трудовых отношений Нозим Хусанов, министр культуры Озодбек Назарбеков, хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев и другие. Пока в совете 22 женщины, 17 мужчин (ещё две должности, включённых в совет, остаются вакантными).

Основные задачи женсовета:

повышение социально-политической активности женщин, широкая пропаганда среди населения сути и содержания, а также значимости осуществляемых реформ по их поддержке;

всестороннее содействие в обучении, овладении профессиональными навыками и обеспечении достойной работой, поддержку женского предпринимательства, выявление и правильную ориентацию способностей одаренных девушек и женщин;

повышение эффективности работы по обеспечению качества медико-социальных услуг, оказываемых женщинам в регионах, особенно в кишлаках, здорового образа жизни среди них;

определение системных мер по обеспечению жильем женщин, нуждающихся в жилье, улучшению условий жизни и труда, увеличению их доходов;

углубленный анализ вопросов, связанных с правами и законными интересами женщин, разработка предложений о совершенствовании законодательства и практики разрешения имеющихся проблем на основе передового опыта;

принятие мер по повышению роли женщин в укреплении семьи, сохранении национальных и общечеловеческих ценностей, воспитании ребенка;

координация деятельности территориальных общественных женских советов, «консультативных советов женщин» в махаллях, обеспечение их эффективного взаимодействия с государственными и общественными организациями с оказанием методической и практической помощи;

организация адресной работы с «женскими тетрадями», общественный контроль за своевременным решением ответственными организациями, секторами проблем женщин.

Республиканская комиссия по системному решению проблем и социальной поддержке женщин (Кудратилла Рафиков) должна организовать работу в разрезе каждого дома и махалли с выездом на места в следующих направлениях:

формирование «женских тетрадей», адресная работа с женщинами, включенными в указанные тетради, организация и координация направленной на результат деятельности ответственных ведомств и руководителей по выявлению и решению проблем безработных, подвергшихся насилию женщин, находящихся в трудном социальном положении и сложной жизненной ситуации;

организация восстановления здоровья нуждающихся женщин в санаториях и лечебно-профилактических учреждениях, а также их путешествий и отдыха с широким использованием при этом созданных условий для развития внутреннего туризма;

организация передач и выступлений по вышеперечисленным вопросам в средствах массовой информации, в частности по центральному телевидению и местным телеканалам;

и другие.

Государственный целевой фонд по поддержке женщин и семьи преобразуется в Государственный целевой фонд по поддержке женщин. Его средства будут направляться:

на оплату первоначального взноса на жилье для женщин, оказавшихся в сложной социальной ситуации, в том числе женщин с инвалидностью, воспитывающих детей с инвалидностью, малообеспеченных, а также воспитывающих детей в неполной семье и нуждающихся в улучшении жилищных условий;

содействие в финансировании мероприятий, связанных с поддержкой, охраной здоровья женщин, развитием женского спорта, улучшением их условий труда и обучения;

размещение ресурсов в банки для поддержки предпринимательских инициатив женщин;

содействие в финансировании мероприятий, связанных с созданием условий, необходимых для овладения женщинами знаниями и навыками по профессиям, востребованным на рынке труда.

Фонд будет финансироваться за счёт средств госбюджета до 300 млрд сумов в год, доходов от размещения свободных средств фонда на депозиты банков, благотворительных пожертвований, грантов и иных источников, не запрещенных законодательством.

Кроме того, средства фонда в размере 100 млрд сумов, ежегодно направляемые АК «Халк банки», в 2021 году направляются по ставке на 4 процентных пункта ниже основной ставки, с 2022 года — по основной ставке Центрального банка.

Из этих средств для налаживания предпринимательской деятельности женщинам, успешно освоившим нижеследующие программы, на основании рекомендации первого заместителя начальника районного (городского) отдела по поддержке махалли и семьи, выделяются кредиты до 150-кратного размера базовой расчетной величины на срок до 3 лет, включая льготный период до 6 месяцев, по основной ставке ЦБ:

учебных курсов, организованных на основе программ, одобренных Агентством по развитию предпринимательства, а также Высшей школой бизнеса и предпринимательства;

специальные учебные программы учебных курсов по обучению профессиям моноцентров «Ишга мархамат», центров профессионального обучения и пунктов профессионального обучения населения махалли Министерства занятости и трудовых отношений, а также центров женского предпринимательства или негосударственных образовательных учреждений.

Кредиты выделяются, в порядке исключения, до 1 января 2022 года — в пределах основной ставки ЦБ, с 1 января 2022 года — по ставкам, самостоятельно устанавливаемым банками на основе рыночных принципов. В последнем случаем применяется механизм компенсации части процентных расходов.

Для обеспечения в 2021 году жильем женщин, включенных в «женские тетради», «молодежные тетради» и «железные тетради», а также оплаты первоначального взноса по ипотечным кредитам и приобретения для них социального жилья Минфин должен выделить бюджету Каракалпакстана, местным бюджетам областей и Ташкента средства в размере:

по 10 млрд сумов — для обеспечения жильем женщин, проживающих в нежилых помещениях;

— для обеспечения жильем женщин, проживающих в нежилых помещениях; по 5 млрд сумов — для обеспечения жильем совершеннолетних девушек и женщин, потерявших отца, находящихся на попечении одинокой матери, нуждающихся в жилье.

Фонд получит 30 млрд сумов для лечения женщин, включенных в списки малообеспеченных женщин, нуждающихся в специальном хирургическом вмешательстве, а также включенных в «тетради».

В 2021 году за счет средств фонда хокимияты направят 80 млрд сумов на оказание единовременной материальной помощи женщинам, потерявшим кормильца, женщинам с инвалидностью и нуждающимся в постороннем уходе, 11 млрд сумов — на выплаты компенсации на аренду жилья женщинам, проживающим в нежилых помещениях.

Генеральной прокуратуре поручено обеспечить направление 150 млрд сумов в Фонд поддержки женщин, включенных в «женские тетради».

До конца 2021 года планируется принять меры по эффективной организации деятельности центров реабилитации и адаптации лиц, пострадавших от насилия, и предупреждения суицидов. Во всех регионах появятся по одному образцовому центру по оказанию помощи женщинам, подвергшимся насилию.