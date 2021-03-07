Многофункциональный комплекс Nest One уделяет особое внимание организации системы безопасности в коммерческих и жилых помещениях. Это делается, чтобы обеспечить максимальный комфорт и спокойствие резидентам и гостям комплекса.

Nest One пригласил экспертов союза архитекторов Узбекистана, чтобы они подробнее ознакомились с проектом, объективно оценили надежность конструкции здания, систем безопасности и обменялись опытом.

Презентовали проект и отвечали на вопросы экспертов основатели проекта Nest One Мурад Назаров (Murad Buildings), Озгур Онур Озгювен (Özgüven) и главный архитектор строительства Адем Динчарслан.





Конференция началась с презентации проекта Nest One. Экспертам продемонстрировали преимущества, функциональность и генеральный план строительства комплекса.

Архитекторы ознакомились с планировкой свай, подземных этажей и конструкцией здания, системами охраны от аварийных ситуаций, мерами противопожарной безопасности помещений, технологиями сейсмоустойчивости, системами эффективного и бесперебойного энергетического потребления и другими аспектами строительства.





Затем для гостей провели обзорную экскурсию по строительной площадке, где показали строителей в деле.

После окончания экскурсии началась панельная дискуссия, в ходе которой члены союза архитекторов получили ответы на все свои вопросы. Экспертов интересовала не только система противопожарной безопасности, но и обеспечение сейсмостойкости небоскреба.





«Так как мы находимся в сейсмической зоне, меня волновал вопрос сейсмостойкости. На сегодняшний день это одно из немногих зданий, построенное с помощью подземных свай, которые отвечают всем сейсмическим нормам. Мы только что общались с коллегами, и я спросил, какой срок эксплуатации у небоскреба Nest One. Они ответили, что минимум 100 лет. Лично я считаю, что такая основательная постройка может простоять более 300 лет. Для нас это прогресс, мы начинаем расти в буквальном смысле вверх», — отметил Миродил Джамалов, руководитель проекта Memorial Architectural Project.





Эксперт также подчеркнул, что в ходе проектирования комплекса особое внимание было уделено созданию комфортных автопарковок. Они в полной мере соответствуют масштабу зданий, что часто упускается местными девелоперскими компаниями.

«Весь город интересует система безопасности Nest One. На предложение прийти мы откликнулись сразу, потому что это очень интересно. На презентации я получила ответы на все свои вопросы. Теперь мне хочется, чтобы здание было построено, радовало жителей и стало доминантной точкой в архитектуре города», — поделилась Ирина Кудрявцева, руководитель проектной организации Fuqaro Loyiha.





По окончании конференции было решено, что Nest One еще не раз станет местом проведения продуктивных встреч для обмена опытом между экспертами Союза архитекторов Узбекистана и компаниями Murad Buildings и Özgüven.

Отчетное видео c мероприятия:

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