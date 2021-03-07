ГУВД Ташкента прокомментировало сообщение о непристойном поведении таксиста в отношении несовершеннолетнего.

28 февраля в УКД ОВД Чиланзарского района обратился мужчина. Он в заявлении просил принять законные меры в отношении таксиста, совершившего развратные действия в отношении его 10-летнего сына, который поехал на такси в другой район города к родственникам.

Как рассказал мужчина изданию Kun.uz, мальчик отправился в Чиланзарский район на автомобиле Nexia-3 чёрного цвета, где находилась ещё одна пассажирка. Водитель сообщил, что сначала отвезёт пассажирку до рынка «Абу-Сахий».

Оставшись наедине с мальчиком, водитель поехал в безлюдное место, остановил машину, сославшись на её неисправность, закрыл двери и пересел на заднее сиденье.

«Водитель спросил: „Ты умеешь хранить секреты?“, снял штаны и начал совершать непристойные действия. Сын, испугавшись, начал плакать и сопротивляться. Водитель прекратил „своё дело“, отвёз его по адресу и сказал, чтобы он никому ничего не рассказывал», — заявил отец мальчика.

Таксист оставил ребенка перед многоквартирным домом возле мечети «Убай ибн Кааб» (бывш. «Илон ота»). УКД ОВД Чиланзарского района с помощью камер, установленных возле мечети, обнаружило две черные Nexia-3, но когда мальчику показали фотографии владельцев машин, он сказал, что это были не они. Не исключается, что водитель мог управлять машиной по доверенности.

Следственный отдел УКД ОВД района возбудил уголовное дело по части 1 статьи 129 Уголовного кодекса (совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 16 лет). Факт взят на контроль руководства ГУВД Ташкента.

Сейчас ведутся следственно-оперативные мероприятия, в ходе которых будут установлены личность подозреваемого и обстоятельства произошедшего.