Президент Шавкат Мирзиёев на торжественном мероприятии в Международном конгресс-центре, посвященной 8 Марта, заверил, что «отныне ни одна женщина в Узбекистане не останется без внимания государства и общества», передаёт корреспондент «Газеты.uz»

В выступлении глава государства сообщил, что сегодня подписал очередное постановление о материальной и социальной поддержке женщин. Согласно документу в этом году из бюджета будет выделено 210 млрд сумов на обеспечение жильем малообеспеченных женщин и девушек, воспитываемых матерями-одиночками, еще 211 млрд сумов — на обеспечение бездомных социальным жильем. Большие средства будут направлены также на материальную помощь, лечение, профессиональное обучение и трудоустройство нуждающихся женщин, сообщила пресс-служба президента.

Шавкат Мирзиёев отметил, что за последние три месяца были положительно решены проблемы 80 тысяч женщин, внесённых в «женскую тетрадь». Кроме того, работой обеспечены 32 тысячи женщин, нуждающихся в социальной защите и находившиеся в сложных жизненных условиях.

«В последние годы сделано многое для обеспечения прав и интересов женщин, всестороннего укрепления института семьи. Нужно отдельно отметить, что создается вертикальная система, которая дойдёт до низшего звена — махаллей и домов», — заявил президент и призвал женщин также принять активное участие в выполнении запланированных задач.

Шавкат Мирзиёев также сообщил, что за счёт средств Антикризисного фонда практическая помощь оказана почти 17 тысячам женщин.

«Только в рамках программы „Каждая семья — предприниматель“ выделены льготные кредиты около 126 тысячам женщин. Для развития семейного предпринимательства почти 215 тысяч семей получили кредиты на сумму более 6 трлн сумов», — отметил глава государства.

Обращаясь к молодёжи, президент сказал: «Семья — крепость любви и счастья. Пока есть семья, такое бесценное сокровище как ребенок, человеческое достоинство и духовность не угаснут. Семейное счастье — это величайшее благо».

«Как говорится в одной известной песне: „Те, кто счастлив дома, счастливы везде“. Обращаюсь к нашим дорогим юношам и девушкам: отнеситесь к браку, семье, судьбе детей с чувством глубокой ответственности. Не подходите к этому вопросу легкомысленно, не подвергайте опасности свою жизнь или жизнь других людей», — призвал Шавкат Мирзиёев.