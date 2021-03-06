6 марта в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой работники компании UzAuto Motors собрались на автостоянке предприятия и выразили недовольство резким сокращением заработной платы, а также удержаниям из неё.

Один из водителей трейлера заявил, что получил зарплату в размере 20 тысяч сумов, а другой — 450 сумов.

По его словам, вопрос по зарплате изучается уже 5 месяцев, но пока никаких результатов нет.

Ещё один сотрудник со ссылкой на представителей компании указал, что из-за «ошибки в компьютере» зарплата рабочим рассчитывалась неправильно в течение 1 года и 3 месяцев. В итоге недостачу покрывают за счёт рабочих, утверждает он.

В тот же день компания UzAuto Motors изучила обращение водителей Управления транспортных перевозок предприятия Д. Рахмонова, Ж. Султонова и других рабочих.

Компания заявила об отсутствии задолженности по выплате зарплаты.

«20 числа прошлого месяца был выплачен аванс за февраль и 5 марта — оставшаяся сумма. Кроме того, согласно письменному заявлению работников, были вычтены выплаты по кредиту и по решениям суда (алименты)», — говорится в сообщении.

Представители компании провели открытый диалог с водителями при участии участием хокимията Андижанской области, областного управления содействия занятости. В ходе встречи UzAuto Motors заявила, что выплатила зарплату в полном объеме, не производила необоснованных удержаний, а также разъяснила, что за свой счёт покрывает пакет социальной защиты для работников (проезд до работы и обратно, спецодежда, питание, медицинские осмотры).

Согласно статье 164 Трудового кодекса (удержания из оплаты труда), удержания из оплаты труда возможны по общему правилу с письменного согласия работника, а при отсутствии согласия — по решению суда.

По статье 99 Семейного кодекса процент удержания алиментов с сотрудника на содержание детей составляет 25% от дохода в месяц — на одного ребенка, 33,3% — на двух детей, 50% — на трех и более детей.