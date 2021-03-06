Seoul Mun — это новый формат торгово-досугового центра, возводимый по обоим берегам канала Бурджар в центре столицы. Масштабное пространство 40 тысяч кв. м максимально продумано как для посетителей, так и для владельцев бизнеса.

Архитектурный проект Seoul Mun вдохновлен стихиями воды, земли и ветра, которые также присутствуют и в традиционной корейской архитектуре. Главный приоритет торгово-досугового центра — максимальная реализация его особенных характеристик, таких как расположение у воды, открытое пространство и продуманная инфраструктура.





На набережной будет более 270 магазинами, удобно расположенными вдоль пешеходных маршрутов. Выгодная локация Seoul Mun позволит добираться сюда быстро и комфортно из любой точки города. Набережная станет новой достопримечательностью столицы, местом для встреч и развития успешного бизнеса.

Мировые эксперты Knight Frank и Cushman & Wakefield назвали Seoul Mun одним из высокодоходных предложений в столице. Коммерческая площадь центра составит 22 тысячи кв. м. Помещения с панорамным остеклением, красивыми видами, открытыми террасами и аллеями у воды привлекут по прогнозам специалистов сотни тысяч посетителей.





Для посетителей здесь расположатся любимые заведения, магазины мировых брендов, зоны для развлечений и прогулок. А владельцы бизнеса найдут большой выбор вариантов недвижимости от 15 до 1 тысячи кв м. На территории имеется огромный паркинг, где удобно оставить машину и отправиться за покупками. Отдельная зона погрузки и разгрузки позволит комфортно и без помех ввозить и вывозить товар.

Seoul Mun поможет реализовать безграничные возможности для бизнеса и досуга в столице.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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