Банк полностью выполнил требования стандарта Payment Card Industry Data Security Standard 3.2.1. Этот стандарт предполагает соответствующее хранение, обработку и передачу данных платежных карт.


По результатам QSA-аудита, проведенного компанией Compliance Control Ltd., АО «Узнацбанк» в полной мере соответствует требованиям стандарта.

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