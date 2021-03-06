«Узнацбанк» получил сертификат соответствия стандарта PCI DSS
Национальный банк Узбекистана прошел сертификацию соответствия стандарту PCI DSS по работе с пластиковыми картами.
Сегодня, 11:00
Экономика
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Банк полностью выполнил требования стандарта Payment Card Industry Data Security Standard 3.2.1. Этот стандарт предполагает соответствующее хранение, обработку и передачу данных платежных карт.
По результатам QSA-аудита, проведенного компанией Compliance Control Ltd., АО «Узнацбанк» в полной мере соответствует требованиям стандарта.
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