Правительство Узбекистана 5 марта приняло постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы социальной защиты населения и широкому внедрению в данную сферу современных информационно-коммуникационных технологий».

Согласно документу, до 1 апреля 2021 года будут разработаны и внедрены следующие:

единая электронная информационная система, имеющая идентификационный номер ID и территориальные границы каждой махалли;

электронная информационная система о родителях, лишенных родительских прав, и детях, взятых под опеку и попечительство, а также переданных на воспитание в семьи (патронат);

единая электронная информационная система, содержащая соответствующую информацию о воспитанниках в государственных и негосударственных дошкольных образовательных организаций (ДОО);

электронная информационная система об исправности или неисправности автотранспортных средств граждан.

С 1 апреля 2021 года:

информация о детях, взятых под опеку и попечительство, предоставляется в информационную систему «Единый электронный архив ЗАГС» посредством межведомственного электронного взаимодействия;

соответствующие приказы и иные документы государственных и негосударственных общеобразовательных учреждений, а также государственных, негосударственных зарубежных высших учебных заведений, профессиональных школ, колледжей, техникумов, академических лицеев, касающиеся всего образовательного процесса (начиная с приема в образовательное учреждение и заканчивая его окончанием), формируются и оформляются только в единой электронной информационной системе.

Кроме того, постановлением также утверждено Положение о порядке выявления малообеспеченных семей через информационную систему «Единый реестр социальной защиты», а также назначения и выплаты им социальных пособий и материальной помощи.

Согласно этому, формирование и принятие решений о признании семьи малообеспеченной, а также назначение и выплата пособий семьям с детьми, пособий по уходу за ребенком и материальной помощи, а также компенсации проводится через «Единый реестр» внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов.