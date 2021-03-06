Начало весны, к сожалению, совпало не только с возвращением природного тепла, но и резким обострением читательского внимания к чрезвычайной хронике в новостных лентах. Сюжеты про гибель людей — при пожаре, во время сноса дома, от отравления «неизвестным веществом» — вроде бы появились без купюр и заставили реагировать власти. К сожалению, выяснять причины ЧС начинают уже в ходе следствия — как-то у простых людей обстоят дела? И не по статистическим выкладкам, а в реальной жизни.

Надо отдать должно госаппарату — к примеру, за трагедией со студентами последовали не обсуждения с благими пожеланиями, а конкретный «разбор полетов». С одной стороны, все эти движения свидетельствуют, что чиновники чувствуют напряжение, которое сохраняется от множества нерешенных проблем. С другой — вроде бы нас уже много раз заверяли, что они держат руку на пульсе, а выяснилось, что все далеко не так. Возможно, имел классический случай, описанный еще графом Толстым: «Чисто писано в бумаге, да забыли про овраги».

В этом контексте самое поразительное в истории с возвращением детей из детдома к матери в Намангане — это искренняя вера многих в то, что все их проблемы должен решать именно президент. Шавкат Мирзиёев взял курс на перекройку существующей модели в сторону большей социальной справедливости, на просеивание управленческих кадров, на борьбу с коррупцией, но сделать это он может только вместе со всем обществом, со всем народом. Пока люди будут надеяться только на такие вот визиты, а чиновники проявлять чудеса реакции по итогам таких поездок — ничего не изменится.

Одним из важнейших инструментов выстраивания действенной коммуникации между властями и населением остается решение «квартирного вопроса». Президент в среду провел видеоселектор по вопросам жилищного строительства и развития ипотеки в этом году. Выяснилось, что снижение фактических доходов граждан в пандемию не смущает застройщиков: они верят в привычку соотечественников хранить деньги в квадратных метрах и цены на эти квадратные метры снижать не торопятся. Очевидно, без прямого вмешательства государства в который раз не обойтись — чтобы цифры не пускались в пляс, Шавкат Мирзиёев поручил разработать в двухнедельный срок «конкретную калькуляцию работ».

Кроме того, в сторону ипотеки намечается мощный денежный поток. Главное — не довести ни заемщиков, ни банки до банкротства. В ипотеке все хорошо, кроме одного: берешь чужие деньги, а возвращаешь свои. В непростые времена это особенно неприятно. Не менее важным остается вопрос качества строительства по госпрограммам. Давний опыт в этой сфере есть классика жанра, сформулированная еще писателем и этнографом Владимиром Далем: «кто чем торгует, тот тем и ворует». Наши застройщики — полагаю, все кристальные люди, но общественный пригляд за ними не помешает. Глава государства на селекторе указал на необходимость создания системы, обеспечивающей такой контроль со стороны будущего собственника жилья по всей строительной цепочке — от выделения земли до вручения ключей.

В новом тренде «быть ближе к народу» активно участвуют и главы регионов. Более того, они его в некотором роде сейчас и задают. Вслед за хокимом Наманганской области временно переехал жить в вагон на колесах и глава Бухарской области Ботир Зарипов. Пресс-служба последнего не только учла нестыковки наманганского руководителя, распространив фото металлического жилища уже без архитектурных излишеств, но и уже отрапортовала о выделении таких контейнеров для бизнеса местных жителей в рамках льготного кредитования.

В таких случаях на память приходит король Фридрих Великий, который из личного имущества оставил в наследство гвардейский мундир, затертый местами до императорского неприличия, несколько флейт и старого боевого коня. Если история с контейнерами обретет массовый характер среди наших чиновников, то она будет способна потеснить хрестоматийную скромность прусского монарха.

Другой случай из жизни Фридриха, уступившего в поземельном споре простому мельнику из Потсдама, возможно, заинтересует наших представителей Фемиды на предмет веры простых людей в справедливость и неподкупность судебной системы. Пока же представление о том, что наш отечественный суд — самый гуманный в мире, не является таким же всеобще распространенным.

В уголовном деле против сурхандарьинского блогера Отабека Сатторий все решит только суд, и любое вмешательство в процесс недопустимо. Заявления сразу по семи случаям нарушения закона — это серьезный аргумент следствия и очень важно здесь поведение самого обвиняемого. Но в каждом таком процессе по умолчанию главный вопрос интернет-пользователей — не «за что», а «почему». Один ответ напрашивается сразу — потому что правоохранительной системе еще долго надо будет отказываться от пресловутого «наследия прошлого».

В условиях затеянных перемен хранить непреклонную суровость к несущим повинную голову было бы очень странно в условиях затеваемых перемен. Верховный суд в среду освободил 14 женщин, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, с учетом признания вины и раскаяния. Смягчение наказания является одним из самых эффективных государственных мер: не подвергая сомнению справедливость наказания, власти, таким образом, минимизируют суровость таких мер. К тому же, тюрьма тяжела для любого, кто в ней оказывается, а для женщин тяжесть ноши еще больше. Любое послабление, конечно же, избирательно, — но что же теперь, никого не миловать?

В образовательной сфере борьба с ошибками — вещь еще более захватывающая. Сюжет о том, как поспорили министр народного образования Шерзод Шерматов и депутат Законодательной палаты от УзЛиДеП Расул Кушербаев — это не только невиданный доселе пример открытой пикировки представителей двух ветвей власти. Скорее даже, имеет место редукция фразы французского писателя Сент-Экзюпери «Мы в ответе за тех, кого научили», а еще больше за тех, кого научить не удалось.

Очень важно в таком споре не зациклиться на частностях, а перейти к общему — от персональной некомпетентности отдельных персонажей к реформе всей системы, ориентиров и ценностей. Для этого, к примеру, министру высшего и среднего специального образования Абдукодиру Тошкулову, скорее всего, будет недостаточно ограничиться ночными размышлениями в студенческой общаге.

Спряжение глагола «брать» — трудная наука, которая с трудом дается отлученному на долгие десятилетия от нормальной экономической политики госаппарату. Но именно на налоговом фронте куются наши будущие экономические победы. Главным героем очередных налоговых препирательств между мытарями и предпринимателями, за которых горой встали некоторые эксперты, стал недоплаченный НДС из-за незаконного «обнала».

Итог препирательств таков: из почти 10 тысяч фирм и компаний, попавших в «черный список», по мнению ГНК, почти 7500 не смогли себя «обелить». Теперь дело «за малым» — разработать правовой механизм защиты бизнеса от контактов, невольных и вольных, с «теневой» экономикой. Сколько для этого потребуется времени — вопрос сложный.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.