C 15 по 31 марта в ледовом дворце Humo Arena пройдет весенний фестиваль Assalom Bahor. Организаторы подготовили сказочное весеннее оформление, ярмарку интересных сувениров, яркую шоу-программу и море вкусной еды от HoReCa.

Для гостей выступят зарубежные и столичные звезды. Каждый день будет проходить выступление нового артиста.


На Assalom Bahor будут петь:

  • Мот;
  • Зиёда;
  • Мари Краймбери;
  • Анивар;
  • Niletto;
  • Мароканд;
  • Тахир Садыков;
  • Дима Билан;
  • Feduk;
  • Дабро;
  • Sahar;
  • Benom;
  • Нилюфар Усманова;
  • Шохруххон;
  • Рашид Халиков;
  • Улугбек Рахматуллаев;
  • Клава Кока.


На весеннем фестивале можно прекрасно провести время с друзьями и близкими, а также отведать сумаляк — основное блюдо празднования Навруза.

Открытие площадки: 11:00.
Шоу-программа проходит с 19:00 до 22:00.

Билеты доступны на сайте и в кассах iTicket.uz, а также в кассе Humo Arena.

Мероприятие проводится при поддержке Courtyard by Marriott Tashkent.

Телефоны: (+998) 71−207−20−72, (+998) 71−207−10−71, (+998) 90−013−23−33.

Instagram: @mstar_co
Facebook: fb.com/MStar.Co.Uzbekistan

На правах рекламы.