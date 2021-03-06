C 15 по 31 марта в ледовом дворце Humo Arena пройдет весенний фестиваль Assalom Bahor. Организаторы подготовили сказочное весеннее оформление, ярмарку интересных сувениров, яркую шоу-программу и море вкусной еды от HoReCa.

Для гостей выступят зарубежные и столичные звезды. Каждый день будет проходить выступление нового артиста.





На Assalom Bahor будут петь:

Мот;

Зиёда;

Мари Краймбери;

Анивар;

Niletto;

Мароканд;

Тахир Садыков;

Дима Билан;

Feduk;

Дабро;

Sahar;

Benom;

Нилюфар Усманова;

Шохруххон;

Рашид Халиков;

Улугбек Рахматуллаев;

Клава Кока.





На весеннем фестивале можно прекрасно провести время с друзьями и близкими, а также отведать сумаляк — основное блюдо празднования Навруза.

Открытие площадки: 11:00.

Шоу-программа проходит с 19:00 до 22:00.

Билеты доступны на сайте и в кассах iTicket.uz, а также в кассе Humo Arena.

Мероприятие проводится при поддержке Courtyard by Marriott Tashkent.

Телефоны: (+998) 71−207−20−72, (+998) 71−207−10−71, (+998) 90−013−23−33.

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