C 15 по 31 марта в ледовом дворце Humo Arena пройдет весенний фестиваль Assalom Bahor. Организаторы подготовили сказочное весеннее оформление, ярмарку интересных сувениров, яркую шоу-программу и море вкусной еды от HoReCa.
Для гостей выступят зарубежные и столичные звезды. Каждый день будет проходить выступление нового артиста.
На Assalom Bahor будут петь:
- Мот;
- Зиёда;
- Мари Краймбери;
- Анивар;
- Niletto;
- Мароканд;
- Тахир Садыков;
- Дима Билан;
- Feduk;
- Дабро;
- Sahar;
- Benom;
- Нилюфар Усманова;
- Шохруххон;
- Рашид Халиков;
- Улугбек Рахматуллаев;
- Клава Кока.
На весеннем фестивале можно прекрасно провести время с друзьями и близкими, а также отведать сумаляк — основное блюдо празднования Навруза.
Открытие площадки: 11:00.
Шоу-программа проходит с 19:00 до 22:00.
Билеты доступны на сайте и в кассах iTicket.uz, а также в кассе Humo Arena.
Мероприятие проводится при поддержке Courtyard by Marriott Tashkent.
Телефоны: (+998) 71−207−20−72, (+998) 71−207−10−71, (+998) 90−013−23−33.
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