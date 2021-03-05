В 2020 году большая часть предпринимателей столкнулась с негативными тенденциями. Компания «Узбекинвест» реализовала ряд мероприятий, которые позволили увеличить число застрахованных представителей бизнеса. Страхование защищало от различных рисков, непредвиденных убытков и негативного влияния внешней среды.

По итогам прошедшего года компания застраховала более 37,3 тысячи субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства. Это на 11,3 тысячи больше по сравнению с 2019 годом.

Увеличивается потребность предпринимателей в страховании имущественных и финансовых рисков. В результате этого компания предоставила страховую защиту бизнесменам в размере 35 трлн сумов. Объемы страхования превысили показатели 2019 года в 2,9 раза.

В течение 2020 года «Узбекинвест» выплатил 10,4 млрд сумов страховых возмещений по 58 договорам страхования, заключенным с субъектами малого бизнеса и частного предпринимательства.

На постоянной основе расширяется продуктовая линейка компании для предпринимателей. Разработаны продукты по страхованию инновационных проектов, ответственности директоров, арендаторов коммерческой недвижимости. Также компания внедрила страхование финансового лизинга, защиту от невыполнения гарантийных обязательств и ряд других.

Круглосуточный call-центр: (+998) 71−207−60−00.

Телефон доверия: (+998) 71−200−02−34.

Сайт: insurance.uz

Facebook: fb.com/Uzbekinvest

Instagram: @uzbekinvest_

Telegram: t.me/uzbekinvestnic

YouTube: youtube.com/channel

«Яндекс.Музыка»: music.yandex.ru/album

На правах рекламы.